Россия начала закачивать газ в "Северный поток-2"

Сейчас идет укладка труб второй нитки газопровода. Фото: Reuters

Сегодня, 11 июня, начнется заполнение российским газом первой нити газопровода "Северный поток-2", проложенной по дну Балтийского моря от РФ к Германии.

10 июня морские секции газопровода соединили между собой, сообщила компания-оператор. Впрочем, это не означает, что "Северный поток-2" в ближайшее время введут в эксплуатацию.

Пусконаладочные работы по заполнению трубопровода газом продлятся несколько месяцев. Газопровод должен пройти сертификацию и другие процедуры.

Работы по укладке труб второй нити продолжаются.

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"Северный поток-2" планируют достроить до конца года. Газпром поставляет газ в Европу через Украину по условиям транзитного контракта, который действует до 2024 года. В случае отсутствия транзита газа из России Украина будет терять не менее $1,5 млрд в год. Правительство готово подать против России иск в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита газа через Украину и невыполнение условий контракта. Сумма иска составит $7,2 млрд.