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вторник, 25 июня 2019 15:11

Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
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В Молдове в течение недели 8-15 июня сменилась власть.

Через 3 месяца после выборов 2 антагонистические партии, проевропейская ACUM и пророссийская "Социалистическая", создали коалицию. Новым премьером стал лидер ACUM Майя Санду. Ее предшественник Павел Филип сначала отказался отдавать власть. Он - представитель "Демократической партии" самого богатого человека страны Влада Плахотнюка. Подконтрольный олигарху Конституционный суд объявил, что коалиция незаконна, и отстранил от власти президента-социалиста Игоря Додона, сделав Филипа исполняющим его обязанности.

Правительство Санду признали Брюссель, Вашингтон и Москва. После переговоров с США "Демпартия" отказалась от власти, а Плахотнюк и его соратники бежали из страны. КС отменил свои решения.

4 года до конца срока этот состав парламента не доработает - слишком серьезные разногласия между силами, которые сформировали коалицию. Без влияния Кремля также не обойдется, говорит в интервью Gazeta.ua молдавский политолог Дионис Ченуша.

  Дионис Ченуша - молдавский политолог. Изучал законодательство и экономику ЕС в рижской Высшей школе экономики и права. Эксперт Кишиневского аналитического центра Expert-Grup. Исследовал соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли Евросоюза с Молдовой, Украиной и Грузией. Живет в немецком Гиссене, изучает в тместном Университете политологию.
Дионис Ченуша - молдавский политолог. Изучал законодательство и экономику ЕС в рижской Высшей школе экономики и права. Эксперт Кишиневского аналитического центра Expert-Grup. Исследовал соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли Евросоюза с Молдовой, Украиной и Грузией. Живет в немецком Гиссене, изучает в тместном Университете политологию.

Если бы коалицию сформировали не в последний день, политического кризиса не было бы. Почему этого не сделали вовремя?

- "Социалисты" 3 месяца после парламентских выборов вели параллельно переговоры с ACUM и "демократами" и не договорились. Все шло к внеочередным выборам. Соцопросы показывали: расклад сил в 101-местном парламенте будет практически такой же: 35 мандатов - у "социалистов", 30 - "демократов", 26 - ACUM и 5 - партии "Шор" бизнесмена Илона Шора. То есть тройке лидеров все равно придется договариваться.

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В последний момент "социалисты" изменили позицию и пошли на коалицию: пост спикера парламента обменяли на премьерство Санду. Это тактический союз, чтобы избежать досрочных выборов и очистить власть от Плахотнюка. Тот руководил не только парламентом, но и судебной и правоохранительной систем. "Демократы" сопротивлялись, но оказалось, не имеют поддержки ни от ЕС, ни от России, ни от США. Поэтому сдались с надеждой когда-нибудь вернуться в политику.

Среди пунктов соглашения между ними была идея о федерализации Молдовы по российскому сценарию

Напоследок вылили компромат на "социалистов" в масс-медиа. Выплыло, что среди пунктов возможной сделки между ними была и идея о федерализации Молдовы по российскому сценарию - возвращение Приднестровья в состав Молдавии с возможностью контролировать внешний курс страны. Так Россия могла бы не допустить вступление в ЕС и НАТО. То же хочет сделать с Донбассом в Украине.

Автор: bloknot-moldova.md
  Новым премьером Молдовы стал лидер ACUM Майя Санду
Новым премьером Молдовы стал лидер ACUM Майя Санду

Почему вдруг "социалисты" согласились?

- Наиболее вероятное объяснение - давление Москвы. Она хотела избавиться от Плахотнюка. В 2017 году он договорился с Кремлем об ослаблении санкций против Молдовы в обмен на более пророссийскую политику. Но все сразу пошло наперекосяк. Кишенев включил российского вице-премьера Дмитрия Рогозина в список персон, которым запрещен въезд в Молдову. В стране ограничили трансляцию российских каналов, их пропаганды. Отношения между странами совсем испортились. И с Плахотнюком трудно было договориться.

Москва хотела избавиться от Плахотнюка. С ним трудно было договориться

ACUM до последнего боялся идти на переговоры, чтобы не потерять симпатий избирателей. Коалиция нестабильна. Доверие между ее участниками низкая. Их главная цель - избавиться от влияния олигарха на власть. Шаг за шагом устраняют его людей из судов, правоохранительных органов. Это должно восстановить равновесие сил и вернуть финансовую помощь ЕС. Амбициозная цель - дальше провести экономические реформы.

Что против Плахотнюка имел Запад?

- "Демократы" выступали за движение в ЕС, но монополизировали власть в стране. Брюссель злился, что за проевропейской риторикой идут авторитарные действия. В 2017-м "демократы" изменили избирательный кодекс, заменив пропорциональную систему на смешанную - такую, как в Украине. А мажоритарка - это засев округов "гречкой". Затем отменили в прошлом году результаты выборов мэра Кишинева, когда там выиграл представитель оппозиции Андрей Нэстасе. Не совсем по-европейски.

Автор: REUTERS
  Исполняющий обязаности резидента Молдовы Павел Филип (справа) и глава Демпартии Владимир Плахотнюк (слева) перед митингом в Кишиневе 9 июня 2019
Исполняющий обязаности резидента Молдовы Павел Филип (справа) и глава Демпартии Владимир Плахотнюк (слева) перед митингом в Кишиневе 9 июня 2019

Большие ли риски усиления влияния России на политику Молдовы?

- Они есть. "Социалисты" и президент Додон практически ежедневно говорят, что для нас отношения с Москвой важные, их надо улучшать. Сейчас им не удалось уговорить ACUM уменьшить антироссийскую риторику. Поэтому стараются, чтобы те вообще ничего не говорили о россиянах.

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Кремль тоже работает. Начал экономически давить, когда Молдова подписала Соглашение об ассоциации с ЕС в 2014-м. Теперь соблазняет отменой запрета на экспорт молдавских овощей, фруктов и вина на российский рынок. Сейчас перемирие в экономической войне - разрешили продавать часть молдавских продуктов. Это подарок Додону, который уговорил Москву уменьшить санкции до конца второго квартала этого года.

Торговля и дальше будет аргументом давления России. Но благодаря Соглашению об ассоциации с ЕС Кишинев экспортирует на европейские рынки 70% своих товаров. Россия потеряла роль главного рынка сбыта. Ее место заняла Румыния, которая покупает 25% нашах товаров.

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Насколько стабильно правительство Санду?

- Им трудно договариваться между собой. Однако за 2 недели правления не было публичных разногласий. Идут по конкретному плану - шаг за шагом очищают все ветви власти от людей Плахотнюка. Сейчас работают над изменениями в закон, чтобы легче ипомнять прокурора. Идет реформа ЦИК, чтобы честно провести в октябре местные выборы.

Уже сменили директора Антикоррупционного центра. Приняли в первом чтении закон о возвращении к пропорциональной избирательной системе. Продолжаются серьезные переговоры для улучшения отношений с ЕС и помощи оттуда. Создали в парламенте комиссию по расследованию приватизации, которая шла с 2013 года - аэропорт Кишинева и многие другие гособъекты продали на непонятных условиях с убытками для бюджета. Создали комиссию по расследованию кражи миллиарда долларов из казны - следует выяснить, где осели эти деньги и вернуть хотя бы часть.

Правительство пытается провести реформы и восстановить финансовую помощь ЕС - более 100 млн евро. Это много - ВВП Молдовы $ 8-10 млрд. Власти не хватает денег, большие дыры в бюджете, под угрозой выплата пенсии и другие социальные вещи. А там - один шаг к социальному бунту.

Автор: Газета.Ру
  В Кишиневе 9 июня люди вышли на ночной протест против парламентского кризиса и назначения Кабинета министров, а позднее был отстранен президент Игорь Додон.
В Кишиневе 9 июня люди вышли на ночной протест против парламентского кризиса и назначения Кабинета министров, а позднее был отстранен президент Игорь Додон.

Проблемы начнутся осенью, когда правительство должно будет договориться с Россией о газовых поставках

Недавно Игорь Додон заявил, что правительство может продержаться не полгода-год, как ему предсказывают, а добыть до конца срока парламента четыре года. Очень оптимистичный сценарий. Думаю, проблемы начнутся осенью, когда правительство должно будет договориться с Россией о газовых поставках - тогда заканчивается контракт с "Газпромом". РФ сохраняет возможность негативно влиять на молдавскую политику и может устроить кризис в любой момент.

Как власти планируют реформировать суды?

- Конституционный суд дискредитировал себя. Однако не думаю, что новое правительство способно на систематическую и основательную реформу судебной ветви. ACUM понимает необходимость реформы и имеет политическую волю. Но может не хватить желание "социалистов".

Видимо, теперь конъюнктурная молдавская юстиция работать на новую власть так же, как раньше на "демократов". Гражданское общество требует сделать суд профессиональным и независимым. Но все будет зависеть от давления Евросоюза - зависимость финансовой помощи от успеха реформ.

Юстиция работать на новую власть так же, как раньше на "демократов". Хотя общество и требует сделать суд профессиональным и независимым

Новая власть должна создать честные и прозрачные правила игры на длительный период. Установить иснтитуции, которые будут развивать страну, независимо от политических обстоятельств. У меня впечатление, что они сосредоточены на мести.

Какие уроки для Украины есть в молдавском кризисе?

- В первую очередь, для стабильного развития постсоветской страны нужна нормальная избирательная система. В Молдове, Украине и Грузии последние выборы состоялись по смешанной системе. Это помогает многим людям попасть в парламент по мажоритарным округам за условную "гречку". На выборах в Украине есть риск, что повторится та же история. От изменения законодательства на открытые избирательные списки в пропорциональной системе будет зависеть качество депутатов в Верховной Раде.

Решение о конституционности указа президента Зеленского по досрочным выборам вызывает сомнения относительно независимости украинского суда

Во-вторых, важна независимость судов. Особенно, Конституционного. Мы доказали, что судебная ветвь может тормозить демократические процессы. Решение о конституционности указа президента Зеленского по досрочным выборам вызывает сомнения относительно независимости украинского КС.

В-третьих, борьба против коррупции. Она влияет на развитие страны, отношение граждан к власти, ее легитимность в глазах общества. Скептицизм общества вредит реформам. Для настоящих изменений требуется высокая легитимность власти и поддержка всех общественных групп, конструктивная критика со стороны гражданского общества и СМИ, которую правительство будет слушать и слышать.

Украине следует помнить, что в России всегда есть свои политические игроки в постсоветских странах. Москва по любому поводу усилит влияние этих людей на их внутреннюю политику, попытается изменить внешний курс. Никто не говорит запрещать партии пророссийских взглядов. Но следует понимать их влияние и законно реагировать.

Каково молдавское общество?

- Все соцопросы показывают, что молдаване разделены практически поровну на пророссийский и проевропейский лагеря. 45% - за ЕС. 40% - за Россию. Почти половина тех, кто за европейское будущее, хотят объединения с Румынией.

Эти несколько процентов разницы меняются местами в зависимости от того, насколько сильно дискредитирует себя власть, которая идет под лозунгами "за Евросоюз" или "за Россию". Так за время правления "демократов" поддержка прозападного курса упала. ЕС ассоциируется с зажиточности. Когда у власти проевропейские партии, а страна дальше бедная, это дискредитирует идею движения в Европу.

Средняя зарплата - $ 280, пенсия - $ 50. Когда нечего есть, избирателя легко купить

Большинство населения живет бедно. Средняя зарплата - около $ 280, а пенсия - $ 50. Бедность плохо влияет на демократические процессы в стране. Когда нечего есть, избирателя легко купить за гречку или картофель.

Есть небольшой рост экономики - 3,9% в год. Она не в лучшем состоянии. Сильно зависит от внешней торговли и денег от диаспоры и трудовых мигрантов из ЕС и России. Это $ 1,5 млрд в год или 15% ВВП страны.

Население страны - 3,5 млн человек. Продолжение трудовой миграции уменьшает численность трудоспособного населения и в перспективе вредит экономике. Для Молдовы миграция - не самая большая проблема. Вторая - коррумпированность государственных институтов. Маленький денежный пирог еще и несправедливо делят.

Как молдаване относятся к войне на Донбассе, аннексии Крыма?

- Последние соцопросы были в 2014 году, когда в Украине продолжались активные боевые действия. Молдаване были озадачены. 26% говорили, что действия России в Крыму - законные, a 39% - незаконны. Остальные не определились.

Тогда у нас была агрессивная российская пропаганда. Сейчас она уже не на том уровне. Есть программы, которые разоблачают фейки и ложь. Сейчас взгляды на события в Украине совпадают с тем, кого выбирают - ЕС или Россию. Поэтому 50 на 50. "Демократы" и "социалисты" имеют свои телеканалы. Президент Додон повторяет российскую версию событий и так легализует ее в обществе.

Автор: informator.news
  Президент Молдовы Игорь Додон практически ежедневно говорит, что отношения с Москвой важные
Президент Молдовы Игорь Додон практически ежедневно говорит, что отношения с Москвой важные

Что должны знать украинцы, чтобы лучше понимать Мовдову?

- Наше общество - разделено. Президент повторяет тезисы Кермля о войне в Украине, премьер придерживается украинской и европейской точки зрения. Если Додон делает пророссийские заявления, это не значит, что большинство молдаван думают так.

Демократические процессы в Молдове очень похожи на украинские. Продолжается борьба с коррупцией.

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В каких реформах Украина впереди Молдовы, а где отстает?

- Украина успешнее в диверсификации экспорта. Продаете разнообразные продукты за границу. Эффективно подтягиваете свои товары к требованиям Евросоюза. В этом смысле вы - чемпионы среди стран, которые подписали Соглашение об ассоциации с ЕС.

Эффективно подтягиваете свои товары к требованиям Евросоюза. В этом смысле вы - чемпионы

Система госзакупок Prozorro сэкономила много вашей казне. У нас пытаются внедрить похожую, но успехи печальнее.

В Украине на шаг впереди институты борьбы с коррупцией. Уже создан Антикоррупционный суд, неплохо работает НАБУ. Возможно, Украина станет моделью в этом для нас. У нас же есть идея, чтобы ЕС создал Комиссию по реформированию нашей системы юстиции.

Молдова успешно пользуется визовой либерализацией. У нас активней защита прав человека. Также лучше борьба с контрабандой.

Чтобы в корне изменилась ситуацию, в наших странах должны пройти не менее двух элеторальных цикла, то есть более 10 лет. Если страны будут стабильно иметь волю к реформам, то будет больше шансов и перспективы стать частью Евросоюза.

Автор: Игорь ТИМОЦЬ
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