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вторник, 08 февраля 2022 23:48

Россия исказила Минские договоренности - посольство США

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Россия исказила Минские договоренности - посольство США
В США заявили об искажении Россией Минских договоренностей. Фото: rubryka.com

Россия по-своему интерпретирует и продвигает Минские договоренности.

Об этом сообщило посольство США в Украине.

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"Россия продвигает искаженную интерпретацию Минских договоренностей, в частности, настаивает на "автономии" подконтрольного России Донбассу. Нигде в Минских соглашениях не упоминается слово "автономия", – говорится в сообщении дипведомства.

Украина неоднократно пыталась "добросовестно реализовать Минск, в частности, ежегодно принимая закон об особом статусе".

"В то же время Россия нарушает режим прекращения огня, отказывается решать эту и другие проблемы и делает вид, что не является стороной разгоревшегося конфликта", - заявили в посольстве.

7 февраля президент России Владимир Путин высказался о позиции Киева по Минским соглашениям, сказав: "Нравится – не нравится, терпи, моя красавица".

В ответ президент Украины Зеленский сказал, что Украина действительно красавица, но слово "моя" из уст Путина – это уж слишком.

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