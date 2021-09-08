Россия и Германия обсудили транзит газа через Украину

Стороны обсудили использование украинской ГТС. Фото: facebook comcity

Россия и Германия обсудили возможность транзита газа через Украину после 2024 года.

Стороны договорились продолжить консультации по этому вопросу. Об этом сообщает РБК-Украина.

Тему использования украинской газотранспортной системы (ГТС) после 2024 года обсудили вице-премьер Александр Новак и уполномоченный правительства Германии по вопросам транзита через Украину Граф Вальдерзе.

"В ходе встречи обсудили возможность использования украинского транзитного маршрута после 2024 года. Стороны договорились продолжить соответствующие консультации", - говорится в сообщении.

1 октября российская газовая компания-монополист "Газпром" планирует начать поставки газа через "Северный поток-2". Строительство газопровода завершили, последнюю трубу положили 6 сентября. Газ из России пойдет в Европу. Будет перекачиваться в Германию, Нидерланды и даже северную Италию.