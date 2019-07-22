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понедельник, 22 июля 2019 13:42

Россия хочет пустить еще один газопровод в обход Украины

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Россия хочет пустить еще один газопровод в обход Украины
Газпром объявил тендер на строительство ранее замороженного проекта "Южный поток". Фото: Depositphotos

Россия хочет разморозить проект "Южный поток". Газпром уже объявил тендер на его строительство.

В частности, на достройку трубопровода до российского города Анапа. Город хотят совместить с газотранспортной системой РФ, пишет kommersant.ru.

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Есть риск, что Россия планирует увеличить экспорт газа в Европу. Ведь мощность трубопровода, который Газпром планирует проложить в Анапу, гораздо больше той, которая надо для газификации южных регионов России.

Газопроводом "Южный поток" Россия планировала поставлять газ в Европу в обход Украины. Он должен был проходить по дну Черного моря. Однако в 2015-м Газпром отказался от идеи строительства газопровода. Компания начала строить "Турецкий поток". Плановая мощность которого вдвое меньше мощности "Южного потока".

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22
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