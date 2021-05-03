Россия готовится к возможному отключению от SWIFT

В качестве альтернативы SWIFT РФ рассматривает систему передачи финансовых сообщений Центробанка России. Фото: Reuters

Россия готовится к возможному отключению от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT.

"В связи с резолюцией Европарламента в Кремле хоть и рассматривают сценарий отключения страны от SWIFT как гипотетический, но не исключают его", - заявила Захарова.

В качестве примера альтернативы представитель МИД РФ привела систему передачи финансовых сообщений Центробанка России.

Она добавила, что власти обсуждают ее соединения с иностранными аналогами - европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS.

"Ведется межведомственное обработки на предмет минимизации рисков и экономический ущерб от ограничения доступа нашей страны к привычным международных финансовых инструментов и платежных механизмов", - отметила Захарова.

Европейский парламент принял жесткую антироссийскую резолюцию. В случае прямого вторжения России в Украину, документ предусматривает приостановление импорта российских нефти и газа в ЕС и введение санкций против приближенных к российской власти олигархов. При вторжения евродепутаты настаивают также на исключении РФ из платежной системы SWIFT.