Россия демонстрирует готовность к серьезным переговорам - Госдеп США

Фото: pixabay.com

Россия демонстрирует "признаки готовности" к серьезным переговорам, хотя все еще стремится уничтожить Украину.

Об этом заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Вендии Шерман заявила в эфире Fox News, сообщает "Голос Америки".

"Давление на РФ начинает иметь определенный эффект. Мы видим признаки готовности вести реальные, серьезные переговоры. Но хочу отметить, пока кажется, будто президент РФ Владимир Путин намерен уничтожить Украину. Мы должны помогать украинцам всеми возможными путями", - сказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенатор США призвал предоставить Украине истребители

Шерман также отметила, что с тех пор как администрация президента США Джо Байдена начала работать, Америка выделила на помощь Украине $1,2 млрд помощи, чтобы "защититься от этой ужасной атаки". По ее словам, за две недели войныПутин разрушил 30 лет экономического развития своей страны.

"Планируем применить огромное давление на Путина в попытке изменить его расчеты, чтобы прекратить эту войну. Чтобы в первую очередь добиться прекращения огня, получить гуманитарные коридоры и прекратить это вторжение", - добавила заместитель госсекретаря.

Четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной должен пройти 14–15 марта. Одним из требований украинской делегации станет компенсация от РФ за разрушение в Украине. Россия ожидает, что подпишет "соглашение" с Украиной в течение 2-3 дней.