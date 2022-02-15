Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах

Российское минобороны заявило о завершении учений и начале отвода войск от украинских границ. Поэтому сообщения западных разведок, чиновников и СМИ о возможном начале масштабного наступления россиян на Украину, оккупацию значительных территорий, включая Киев, и десятки тысяч возможных жертв вроде бы стали менее актуальными. Американский капитан первого ранга в отставке Гарри Табах говорит, что изначально Владимир Путин не планировал нападать, а только запугать Запад и чтобы серьезно восприняли его требование против перспектив вступления Украины в НАТО. Также Табах считает, что украинская армия становится все более готовой дать отпор россиянам, а Украине следует учиться всегда быть готовым к российской агрессии даже после смерти Путина.

Автор: Фото со страницы Гарри Табаха в Facebook Гарри Табах – капитан первого ранга в отставке. 26 лет служил в военно-морских силах США. Первый офицер в армии США, родом из СССР. Родился в 1962 году в Москве. В 14 лет с семьей эмигрировал в США. В 2008-2011 годах служил в Москве начальником штаба специальной военной миссии НАТО по координации контактов с российским министерством обороны. В Украине создавал службу психологической помощи ветеранам АТО и членам их семей. Отправлял раненых украинских бойцов на лечение в США

Российское министерство обороны сообщает, что учения завершились и российские войска отводятся от границ Украины. Глава украинского СНБО перед этим тоже заявил, что нападения не будет. Это тактический отвод войск или определенная деэскалация?

Это реальный отвод войск. Такие шаги теперь видны по спутниковым снимкам. Нет смысла в наши дни обманывать. Всё отслеживается в режиме реального времени.

Российские войска выполнили задание – всех напугали

Российские войска выполнили задачу – всех напугали, из Украины эвакуировали все иностранные дипломатические миссии, по миру паника. Москва нанесла удар по украинской экономике, произошел масштабный отток инвестиций из Украины, ослабление гривны. Путину не нужно было даже говорить "бу-бу-бу", чтобы все наделали в штаны и скрылись.

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Только устрашение было целью российского руководства?

Не могу знать, какие у них были цели. Знаем, что там одно в головах – создать панику и смуту в Украине, чтобы Киев принял российскую версию Минских соглашений, чтобы через них запихнуть Донбасс в Украину, или иным образом контролировать вас, и сделать невозможным вступление в НАТО и ЕС.

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Но ничего не изменилось. Украину не вынудили принять Минские соглашения в их российской интерпретации.

Нанесли ущерб украинской экономике. Гибридная война приобрела такую форму. Она продолжается. В Кремле ищут новые подходы. Она не совсем такая как прогнозировали – без больших военных наступлений, зато с экономическими и пропагандистскими ударами. Это была проверка украинской экономики и общества. Не слишком сильная экономика должна была испытать серьезное потрясение, должна была начаться паника. Такая цель отчасти достигнута. Я не знаю тактический ли это отвод войск, или настоящий. Никто не знает о планах Кремля. Могу только констатировать, что заявили об отводе войск.

Какова возможность захвата россиянами плацдармом вдоль украино-российской границы или около оккупированной части Донбасса или Крыма, и ракетный или авиаудар по целям в Украине?

Возможность такого была и остается, но не думаю, что будут это делать. Хотя могут. Кремлю это не слишком нужно – еще больше санкций и сплочение украинской нации. Российская гибридная агрессия продолжает оставаться вне радаров серьезного противодействия. Они будут добиваться дестабилизации в Украине другими способами. Им не слишком нужно лишнее свое и чужое кровопролитие.

Чего добились Россия, Украина и западные страны в этом конфликте?

Россия создала панику. Путин показал, что может всех испугать, провел пропагандистскую кампанию. Может, теперь будут теракты или провокации в Украине, смута.

Тактика Путина притягивание Украины к России любыми средствами продолжается

Его тактика притягивания Украины к России любыми средствами продолжается. Он делает все, чтобы вам наконец надоело, чтобы украинцы сказали, что не хотят больше противостоять России. Как это по-разному он сделал предварительно в Беларуси и Казахстане, и частично даже в Грузии. Осталась только Украина.

Но Украина наоборот получила много вооружений, поддержку от Запада и просто возобновились дискуссии о перспективах вступления в НАТО.

Напротив, для Украины удалилась перспектива вступления. Когда президент Джо Байден год назад пришел к власти, то сразу снял перспективы украинского вступления с повестки дня американской политики.

От американских, британских и других западных политиков и СМИ в последние недели слышали заявления о перспективах масштабного российского вторжения, но украинцы оставались сдержанными. Почему такая разная реакция на риски?

Америке это нужно, чтобы Байден мог сказать, что спас мир от ІІІ мировой войны, которой и не должно было быть. У него на носу выборы в Конгресс в ноябре, а его рейтинг и Демократической партии ниже плинтуса. Много европейских политиков также используют эти тревожные сообщения для внутренних целей поднять рейтинги дома – не меньше, чем спасатели мира.

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Как меняется стратегия Путина по отношению к Украине в последнее время?

Не знаю "как" и меняется "ли" российская стратегия против Украины с 2014 года и по сей день. Знаю, что президент Дональд Трамп противодействовал российской угрозе против Украины, а президент Барак Обама и его последователь Байден невольно подталкивают Путина. В Украине до сих пор нет посла США. Оказывается, Украина не важна для Америки? Действия американских демократов подталкивают российское руководство к новым гибридным атакам против Украины. Байден многое говорит против Путина, но ничего не делает. Думает, пожалуй, что после слов, что Путин потеряет репутацию или о страшных санкциях, глава Кремля просто дрогнет от страха. Напротив, Путин продолжает финансировать пятую колонну в Украине, пророссийские СМИ у вас, которые влияют на украинское общество.

Однако в Украине закрыли еще один пророссийский канал "Наш", кум Путина Виктор Медведчук сидит под домашним арестом.

Но Россия продолжает передавать месседжи по другим каналам, а в украинском политическом поле работают другие пророссийские и купленные Москвой политики. Борьба продолжается, и пророссийские партии продолжают у вас свою деятельность.

Но демократическая Украина не может запретить партии, за которые голосует часть населения.

Ирония демократии, что в стране могут быть партии, выступающие против ее независимости

Да, не может. В этом ирония демократии, что в стране могут быть партии, выступающие против ее независимости и суверенитета.

Какие наиболее вероятны сценарии развития событий?

От России можно ожидать худшего. Чего угодно. Чего именно, это бессмысленное гадание на кофейной гуще.

Бесконечная гибридная война продлится еще очень долго, даже после смерти Путина

Отношения России с Украиной будут продолжаться в том же ключе. Подобно тому, что происходит между Израилем и арабским миром. На израильтян 70 лет происходит международное давление, чтобы искали общий язык с арабами. Украинцев будут побуждать найти общий язык с россиянами. Чтобы не воевали, сдавали позиции, искали компромисс. С точки зрения арабов, Израиль не должен существовать как государство. С точки зрения Кремля Украина – ошибка. Поэтому бесконечная гибридная война продлится еще очень долго. Автор: Фото со страницы Гарри Табаха в Facebook Гарри Табах в Верховной Раде в 2019 году. Он говорит, что украинская армия готова дать отпор россиянам

Пока Путин жив?

Даже после смерти Путина. Он выразитель интересов русской элиты. Не думаю, что после того, как умрет что-то существенно изменится. Россия будет угрозой для Украины.

Насколько украинская армия готова отразить русское наступление?

Она абсолютно готова. Готовилась к этому последние восемь лет.

Западные поставки противотанковых средств повлияли на баланс сил?

Да, изменили его. Это противотанковые системы, снайперские и противоснайперские средства, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger против авиации. Это турецкие военные беспилотники Bayraktar. Много разного современного вооружения в последнее время получила Украина. Относительно вооружения и навыков украинская армия стала гораздо сильнее. Ми видели беспилотники в действии во время недавних конфликтов, как в Нагорном Карабахе в конце 2020 года. Они изменяют правила игры на поле боя.

Значительные человеческие потери могут остановить Путина от массового вторжения?

Точно не то, чего он боится. Просто ему бессмысленно сейчас идти на эти масштабные потери. Он не заинтересован устроить бойню, потому что такие действия, наоборот, объединят украинский народ.

Но наращивание войск вокруг Украины тоже объединило украинцев.

Он не собирался нападать. Цель была поднять мировой алярм, ухудшить экономическую ситуацию в Украине, высказать возражение против перспектив принятия Украины в НАТО, чтобы они выглядели серьезно. Это сделал. И принудил к бегству все западные посольства из Украины.

Но они вскоре вернутся.

Одна из целей Путина – показать трусость западных лидеров. На фоне этого показать россиянам, что он сильный лидер

Путин показал, насколько они испугались. В 2014 году не убегали из Украины, когда была реальная война. В 2008 году не убегали из Грузии, когда была реальная война. В 2022 году, когда ничего не происходило, испугались и скрылись. Одна из его целей – показать трусость западных лидеров. На фоне этого показал россиянам, что он сильный лидер, что все его в мире боятся, что Россия великое и важное государство, и запустил эти долгие переговоры о перспективах вступления Украины в НАТО. Теперь Украина никогда не откроет дверь к членству. Германия никогда не проголосует за это.

Как Украине жить и развиваться рядом с таким соседом, как Россия?

Быть всегда готовыми дать отпор агрессору, как это делает Израиль.

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15 февраля Госдума России приняла постановление о немедленном направлении Путину обращения о необходимости признания так называемых Л/ДНР. Если Россия признает их как государства, как это сделала в отношении Южной Осетии и Абхазии в 2008 году, что-нибудь изменится?

Да, тогда Минские договоренности можно будет выбросить помойку.

Многие украинские политики и обозреватели давно говорят, что их можно выбросить.

Да, но тогда выглядела бы виноватой Украина, и россияне проталкивали бы тезис, что вы, мол, подписали документ, а теперь отказываетесь выполнять. А так разорвет де-факто Россия.

Какими словами вы описали бы Путина и его состояние?

Старый больной человек, отравленный властью, живет в параллельном мире.