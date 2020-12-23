Россия без YouTube и Twitter: РФ приняла закон о запрете цензуры в интернете

Госдума России приняла закон о запрете цензуры. Фото: censor

Государственная Дума Российской Федерации приняла закон о запрете цезуры в интернете.

На сайте парламента сообщается, что запрет коснется Facebook, Twitter и YouTube.

Роскомнадзор может заблокировать интернет-ресурсы из-за цензуры против российских СМИ.

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Глава Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких заявил, что на территории России могут запретить YouTube.

"Мы видим инициативу депутатов Госдумы, и мы понимаем, вероятность того, что дни YouTube сочтены, имеет место быть", - отметил он.

В конце ноября Роскомнадзор начал помогать в создании отечественных плафторм для видеоконтента.

Жители российского Челябинска написали письмо новоизбранному президенту США Джо Байдену, чтобы он решил экологическую проблему в городе.