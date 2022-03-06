Россия анонсировала удары по украинским предприятиям ОПК

В Минобороны РФ заявили, что сотрудники предприятий ОПК Украины заставляют восстанавливать поврежденную украинскую военную технику. Фото: ua.news

Российское министерство обороны анонсировало удары по украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

Минобороны РФ призывает персонал украинских заводов ОПК покинуть территорию своих предприятий. Об этом сообщает "Украинская правда".

"В рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские вооруженные силы будут осуществлять высокоточное оружие поражения украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Чтобы избежать угрозы жизни работникам предприятий украинского ОПК, заранее предупреждаем о запланированных ударах по таким объектам", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин объяснил, что делать с телами российских оккупантов

В министерстве заявили, что сотрудники предприятий ОПК Украины заставляют восстанавливать поврежденную украинскую военную технику.

Кроме того, в Минобороны России заявили, что располагают достоверной информацией об украинских боевых самолетах, ранее перелетевших в Румынию и другие пограничные страны.

"Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение этих государств в вооруженный конфликт", - говорится в заявлении.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.