Российскую вакцину от Covid-19 испытают на детях и беременных

Вакцину от Covid-19 "Спутник V" испытают на детях и беременных. Фото: REUTERS

В России собираются провести испытания вакцины от Covid-19 "Спутник V" на детях и беременных женщинах.

"Мы подготовим, а затем Минздрав одобрит соответствующий разрешительный пакет документов, протокол исследований. Сейчас он находится в стадии написания. Напишем, наверное, через месяц - через полтора, подадим", - рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, сообщило РИА "Новости".

Испытания начнутся после того, как все документы одобрит Минздрав.

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Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих, что она безопасна и эффективна против Covid-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. В начале декабря Путин по видеосвязи объявил о планах уже начать масштабную вакцинацию от коронавируса врачей и учителей.