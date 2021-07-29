Российскую Covid-вакцину привезли в ОРДЛО

Российскую вакцину от коронавируса запретили на территории Украины. Фото: slovoidilo.ua

На оккупированные территории Донецкой и Луганской областей доставили партии российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт".

Привезла 86 тысяч доз вакцины, пишут "Новости Донбасса".

Сколько доз привезли в ЛНР неизвестно. Однако там сообщили, что уже разгрузили партии.

Вакцину поделят между медицинскими учреждениями, где организовали 51 пункт вакцинации.

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"Спутник Лайт" - это разновидность российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Главное отличие заключается в том, что разновидность "Лайт" вводится одной дозой, а не двумя.

Украинские врачи сделали прививку от коронавируса более 500 жителям оккупированного Донбасса. Первую массовую вакцинацию провели в поселке Станица Луганская Луганской области. Имеют препараты "Пфайзер", "АстраЗенека" и "Коронавак".