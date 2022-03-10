Российского священника оштрафовали за проповедь против войны

Бурдин оштрафован на 35 тыс. руб. Фото: "Медиазона"

Российского священника оштрафовали на 35 тыс. руб. (более 7 тыс. грн) за антивоенную проповедь.

Об этом сообщает "Медуза".

Иерей Иоанн Бурдин из села Карабаново Костромской области 6 марта произнес антивоенную проповедь. После литургии полиция составила на него протокол по новой статье.

"Согласно протоколу, он распространял прихожанам церкви информацию о нахождении ВС РФ в Украине и убийствах жителей Украины, "братьев и сестер во Христе". Также он опубликовал ссылку на антивоенную петицию на приходском сайте", – говорится в сообщении.

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Бурдин предполагает, что на него донес кто-то из прихожан.

В России существует жесткая цензура по поводу информации о вторжении в Украину. Роскомнадзор запрещает всем СМИ даже использовать слово "война". Только "военная операция".