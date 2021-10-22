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пятница, 22 октября 2021 11:45

Российский спутник-шпион сломался и сгорел над США

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Российский спутник-шпион сломался и сгорел над США
Американцы наблюдали падение российского спутника. Фото: Брайан Сталсонбург

Спутник-шпион РФ "Космос-2551" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли.

Это смогли увидеть наблюдатели из США. Американское метеоритное общество получило более 80 сообщений, пишет Space.com.

Огненный шар вспыхнул в небе в среду около 00:43 ночи по восточному времени.

"Это точное прогнозируемое время, когда "Космос-2551" пролетел над регионом и в пределах окна неопределенности времени возвращения, предоставленного Космическими силами. Таким образом, я прихожу к выводу, что идентификатор с Космосом-2551 является достоверным", - сообщил астроном Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

Спутник весит около 500 кг. Он сгорит полностью, обломки никому не угрожают.

Макдауэлл ранее сообщал, что российский спутник ни разу не корректировал свою орбиту с момента поломки.

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Космос-2551 - разведывательный спутник. Его запустили 9 сентября с космодрома Плесецк. Вскоре он сломался.

На этой неделе недалеко от Земли пролетит астероид 2021 SM3. Он относится к классу потенциально опасных. Ученые открыли этот астероид только в 2021 году.

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