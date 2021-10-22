Российский спутник-шпион сломался и сгорел над США

Спутник-шпион РФ "Космос-2551" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли.
Это смогли увидеть наблюдатели из США. Американское метеоритное общество получило более 80 сообщений, пишет Space.com.
Огненный шар вспыхнул в небе в среду около 00:43 ночи по восточному времени.
"Это точное прогнозируемое время, когда "Космос-2551" пролетел над регионом и в пределах окна неопределенности времени возвращения, предоставленного Космическими силами. Таким образом, я прихожу к выводу, что идентификатор с Космосом-2551 является достоверным", - сообщил астроном Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.
Спутник весит около 500 кг. Он сгорит полностью, обломки никому не угрожают.
Макдауэлл ранее сообщал, что российский спутник ни разу не корректировал свою орбиту с момента поломки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спутник NASA сфотографировал марсоход с орбиты Красной планеты
Космос-2551 - разведывательный спутник. Его запустили 9 сентября с космодрома Плесецк. Вскоре он сломался.
На этой неделе недалеко от Земли пролетит астероид 2021 SM3. Он относится к классу потенциально опасных. Ученые открыли этот астероид только в 2021 году.
Комментарии