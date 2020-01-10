Российский самолет при посадке задымился

 
Ексклюзивы
1/5
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
1 Просмотров: 306
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 9450
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 6255
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1413
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1035
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 49437
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7515
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 1998
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27639
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2736
Фото
Все фото
4
7
5
29
3
Место падения самолета МАУ зачистили бульдозером. Территория не охраняется
Место падения самолета МАУ зачистили бульдозером. Территория не охраняется
После дешевой пластической операции у женщины &quot;отвалилась&quot; грудь
После дешевой пластической операции у женщины "отвалилась" грудь
В Словакии столкнулись 16 авто и несколько автобусов. пострадали украинцы
В Словакии столкнулись 16 авто и несколько автобусов. пострадали украинцы
Обнаженнаая грудь, смелые разрезы и декольте: в чем сияли звезды на красной дорожке кинопремии &quot;Золотой глобус&quot;
Обнаженнаая грудь, смелые разрезы и декольте: в чем сияли звезды на красной дорожке кинопремии "Золотой глобус"
Выделяет трупный запах и растет без корней: нашли самий большой в мире цветок
Выделяет трупный запах и растет без корней: нашли самий большой в мире цветок
Видео
Все видео
Сообщили причину падения лайнера Bek Air с украинцами
Сообщили причину падения лайнера Bek Air с украинцами
Произошел взрыв на российском заводе
Произошел взрыв на российском заводе
Видео обстрела американских баз показали по иранскому телевидению
Видео обстрела американских баз показали по иранскому телевидению
Жириновский раздал крепостным по тысяче рублей
Жириновский раздал крепостным по тысяче рублей
Российские туристы занялись сексом на пляже среди людей
Российские туристы занялись сексом на пляже среди людей
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Просмотров: 423
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1800
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2736
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3699
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 864
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 315
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
пятница, 10 января 2020 18:07

Российский самолет при посадке задымился

  Комментировать

Пассажирский самолет российской компании Nordwind Airlines совершил жесткую экстренную посадку в аэропорту турецкой Анталии.

"Воздушное судно, летело по маршруту из России в Анталию, осуществило приземления в условиях большой опасности", - сообщает новостной сайт MyNet.

Автор: Telegram/Life Shot)
  Повреждение самолета
Повреждение самолета

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Такие самолеты просто так не падают" - продолжается памяти погибших в рейсе Тегеран-Киев

Автор: Telegram/Life Shot)
  Повреждение самолета
Повреждение самолета

В результате экстренной посадки стойка шасси пробило фюзеляж самолета. Авиатранспорт, летевший из Москвы, запросил посадку из-за задымления.

Самолет был пуст, на борту находился только экипаж.

В России, на севере Красноярского края, аварийно сел вертолет Ми-8 с детьми на борту. В администрации села Хатанга уточнили, что авиатранспорт перевозил школьников в школу-интернат после каникул из поселка Синдасско.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российский самолет при посадке задымился». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
января

Создали международную организацию для урегулирования военных конфликтов

Лавина накрыла четыре тысячи человек

Самое читаемое
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek 2 Просмотров: 13167
Вместо техники показали модели с AliExpress. В сети высмеяли визит Путина в Крым
Вместо техники показали модели с AliExpress. В сети высмеяли визит Путина в Крым
13
 Просмотров: 11799
Мать двоих детей умерла на снегу обнаженной – в полиции рассказали о &quot;женщине с татуировками&quot;
Мать двоих детей умерла на снегу обнаженной – в полиции рассказали о "женщине с татуировками"
 Просмотров: 11601
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
 Просмотров: 9450
Опубликовали видео попадания ракеты в самолет украинских авиалиний
Опубликовали видео попадания ракеты в самолет украинских авиалиний
 1 Просмотров: 8721
Мир
В НАТО допускают возможность сбивания самолета МАУ иранской ракетой
В НАТО допускают возможность сбивания самолета МАУ иранской ракетой Просмотров: 99
Очередной проигрыш России: суд Швейцарии обязал заплатить украинским компаниям за аннексию Крыма
Очередной проигрыш России: суд Швейцарии обязал заплатить украинским компаниям за аннексию Крыма 1 Просмотров: 405
Ди Каприо вместе с экоактивистов пожертвовал миллионы долларов для Австралии
Ди Каприо вместе с экоактивистов пожертвовал миллионы долларов для Австралии Просмотров: 306
Японский миллиардер раздаст подписчикам $9 млн
Японский миллиардер раздаст подписчикам $9 млн Просмотров: 873
Сообщили причину падения лайнера Bek Air с украинцами
Сообщили причину падения лайнера Bek Air с украинцами
 Просмотров: 2808
Больше всего комментируют
3
Зеленский обратился к украинцам
3
Пилоты пытались вернуться. Объявили предварительные результаты расследования авиакатастрофы МАУ
2
Иранские следователи заявили, что данные обоих черных ящиков повреждены
2
Назвали главные версии авиакатастрофы в Иране. Среди них и ракета "Тор"
2
Топ-менеджеры начали требовать отмены национализации Приватбанка
Голосов: 1372
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua