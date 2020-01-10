Российский самолет при посадке задымился

Пассажирский самолет российской компании Nordwind Airlines совершил жесткую экстренную посадку в аэропорту турецкой Анталии.

"Воздушное судно, летело по маршруту из России в Анталию, осуществило приземления в условиях большой опасности", - сообщает новостной сайт MyNet.

Автор: Telegram/Life Shot) Повреждение самолета

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Автор: Telegram/Life Shot) Повреждение самолета

В результате экстренной посадки стойка шасси пробило фюзеляж самолета. Авиатранспорт, летевший из Москвы, запросил посадку из-за задымления.

Самолет был пуст, на борту находился только экипаж.

В России, на севере Красноярского края, аварийно сел вертолет Ми-8 с детьми на борту. В администрации села Хатанга уточнили, что авиатранспорт перевозил школьников в школу-интернат после каникул из поселка Синдасско.