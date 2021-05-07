Российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии

Это уже второе нарушение за год. Фото: pexels.com

6 мая в МИД Эстонии вызвали посла России и заявили ему о нарушении российским самолетом воздушного пространства.

Российский самолет Ил-96 5 мая нарушил воздушную границу Эстонии близ острова Вайндлоо. Провел 1 мин на территории Эстонии, сообщает ERR.

Транспондер самолета был включен, но не было плана полета. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии.

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Это второй случай нарушения воздушной границы Эстонии Россией. 3 февраля такой случай тоже случился в районе острова Вайндлоо.

Истребители НАТО в понедельник, 29 марта, поднимались в воздух 10 раз, чтобы перехватить необычно большое количество российских военных самолетов в небе над Европой и Северной Атлантикой.