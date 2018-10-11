Российский каннибал с 12-летней сообщницей убили и съели жертву

"Нам нечего было есть", - так объяснили причины убийства подозреваемые

Аркадия Зверева, 22 года, из Алтайского края России, обвинили в убийстве и каннибализме. Он зарезал 21-летнего мужчину ножом и расчленил тело. Помогала ему 12-летняя девочка, сбежавшая из дома в Сочи. "Нам нечего было есть", - так объяснили причины убийства подозреваемые.

"Подозреваемому в убийстве мужчины в Ленинградской области предъявлено обвинение... его 12-летняя спутница, ранее сбежавшая из дома и объявлена в розыск в городе Сочи, решением суда помещена в специализированное учреждение для детей и подростков", - передает слова представителей следственного комитета РФ Gazeta.ru.

"В конце сентября текущего года она вместе со Зверевым приехали в Санкт-Петербург. Слонялись по улицам города, ночевали, где придется. Познакомились в кафе с мужчиной, который предложил им пожить у него в поселке Новинка Кировского района Ленинградской области", — рассказали следователи.

"В ночь со 2 на 3 октября мужчины начали ссориться. Зверев схватил нож и перерезал соседу горло. Затем расчленил тело", - рассказали правоохранители. Они считают, что 12-летняя школьница помогала ему.

Утром подозреваемые попытались поджечь дом. Соседи увидели дым, который шел из окна, и вызвали полицию. В доме полиция нашла тело с рублеными ранами. Плоть в районе грудной клетки, сердца и живота была вырезана. Голова убитого отдельно лежала в печке.

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Следователи провели эксперимент. Зверев рассказал и показал, как именно он убил свою жертву. Подозреваемый свою вину признает. Рассказал также, какие части тела убитого они с девочкой "жарили и ели".

Девочка не раскаивается в совершенном преступлении. Своего подельника называет "зверушкой". Врачи говорят, что у девочки ярко выраженные признаки шизофрении — агрессивное поведение при хорошем аппетите и спокойном сне. Специалисты уверены, что у пациентки есть повреждения головного мозга и она может быть опасной.

Девочка сбежала из дома в Сочи 23 сентября. Мать подала в полицию заявление о пропаже. Школьница рассказала, что в 10 лет забила до смерти камнем насильника после изнасилования.

Анонимный пользователь сайта Reddit 38-летний мужчина под ником IncrediblyShinyShart признался, что приготовил мясо из своей ампутированной ноги и накормил им друзей. Мужчина попал на мотоцикле в аварию. Врачи ампутировали ногу. Мужчина забрал ее домой и стушил с овощами. Произошло это 2 года назад.