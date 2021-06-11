Российский акционист выстрелил себе в голову на Красной площади: видео

Павел Крысевич "застрелился" на Красной площади. Фото: Readovka

Российский акционист Павел Крысевич выстрелил себе в голову из пистолета на Красной площади в Москве.

Об этом сообщил Telegram канал Readovka.

Перед этим акционист сделал два предупредительных выстрела в воздух. Затем выстрелил себе в голову. Полиция сразу его повалила на землю и арестовала.

"Перед кремлевской завесой будет выстрел", - написал накануне своего манифеста Крысевич в соцсети.

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Выстрел, в результате которого активист получил ожог лица, он совершил с деактивированного пистолета Макарова. Парень доставлен в ОВД Китай-город.

"А ты недолгая, счастливая жизнь", - написал он в Twitter перед тем, как выстрелить себе в голову.

Мотивы поступка акциониста неизвестны. О деталях инцидента информация также отсутствует.

В Киеве у российского посольства состоялась акция "Тризна по погибшим на российско-украинской войне". Во время акции устроили перформанс "Сожжение Кремля". Картонный макет кремлевских башен разместили на асфальте, полили зажигательной смесью и подожгли.