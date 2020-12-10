Российских дипломатов обвинили в шпионаже

В Нидерландах поймали российских шпионов. Фото: pexels.com

Нидерланды выслали из страны двух дипломатов РФ.

Подозревали их в шпионаже, сообщает NOS.

Дипломаты на самом деле были сотрудниками Службы внешней разведки и занимались сбором информации в сфере высоких технологий, считают власти Нидерландов. Россияне занимались шпионажем в области искусственного интеллекта, полупроводников и нанотехнологий.

Их объявили персонами нон-грата и обязали покинуть страну.

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В посольстве России в Нидерландах информацию подтвердили. У шпионов есть 2 недели на выезд из страны.

Россия считает арест россиянина в Дании, а также предъявленные ему обвинения в шпионаже ошибкой. Об этом сообщили в российском посольстве в королевстве Дания.