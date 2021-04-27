Российские врачи не увидели угрозы жизни Навального

Здоровью Навального якобы ничего не угрожает. Фото: @navalny

Российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме осмотрели врачи и не нашли угрозы его жизни.

Об этом заявила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова, пишет российский "Интерфакс".

"Те медицинские документы, которые я получила на ознакомление, содержали выводы, что угрозы жизни Навального нет", - прокомментировала она.

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По ее словам, оппозиционера "несколько раз обследовали врачи вне системы ФСИН".

Москалькова заявила, что Навального осматривали врачи высшей квалификации.

"Выход из голодания всегда требует наблюдения и, по моим данным, такое ежедневное наблюдение осуществляется", - ответила Москалькова на вопрос, нужно ли Навальному дополнительное наблюдение врачей при выходе из голодания.

Российский оппозиционер Алексей Навальный прекратил голодовку, которую начал в колонии 31 марта.