Российские СМИ запугивают людей терактами на акциях протеста в поддержку Навального

Российские СМИ распространяют слухи об участии боевиков на акции протеста 14 февраля. Фото: marionetki.net

После анонсирования акций протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального начали распространяться слухи о том, что лидеры террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" готовят боевиков для совершения массовых преступлений.

Проводить их они будут только в тех городах России, где люди будут выходить на митинги, пишет Meduza.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жена Навального покинула Россию - СМИ

Такую информацию со ссылками на анонимные источники распространили российские СМИ ТАСС и "РИА Новости".

Лидеры террористических групп якобы готовят "наиболее доверенных и опытных боевиков, которые имеют российское происхождение или завербованных в странах, граничащих с Россией".

Meduza сообщила, что официального подтверждения информации не поступило ни с Министерства внутренних дел, ни с Федеральной службы безопасности. Следственный комитет также никак не отреагировал.

Руководитель штабов российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков анонсировал проведение акций протеста в воскресенье, 14 февраля.