Российские силовики задержали продюсера солиста Rammstein Линдеманна

К солисту немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, который приехал в Россию с концертом, наведались силовики в штатском.
Правоохранители якобы хотели предупредить артиста о необходимости соблюдать ограничения на массовые мероприятия из-за коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс.
"Линдеманну выписали предписание о недопущении нарушения антиковидних мероприятий в связи с предполагаемым концертом в Тверской области", - говорится в сообщении.
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Впоследствии относительно Линдеманна составили админпротокол о нарушении миграционного режима. Теперь ему грозит депортация из России.
"При пересечении границы России продюсер назвал целью поездки туризм, хотя фактически занимался организацией концертной деятельности. В случае если суд признает вину артиста, его сначала поместят в центр временного содержания мигрантов, а затем - депортируют", - говорится в сообщении.
Фронтмен Rammstein приехал в Россию, чтобы выступить на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" 4-5 сентября. Линдеманн должен был дать концерт в поддержку российской партии "Родина".
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