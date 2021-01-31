Российские силовики задержали известного рэпера

В Санкт-Петербурге на акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержали рэпера Мирона Федорова (Oxxxymiron).
Музыканта везут в отдел полиции, сообщает Дождь.
Рэпер успел рассказать журналистам, что пришел на акцию протеста в свой день рождения.
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"Мне исполнилось 36 лет. Я себе желаю меньше убегать от своих страхов в новом году", - отметил он.
Oxxxymiron также подчеркнул, что требует освобождения политзаключенных.
"Свободу политзаключенным! Это - главное", - заявил артист.
По данным правозащитников, в протестах силовики задержали уже более 2 тыс. Человек.
В Москве силовики задержали жену оппозиционера Алексея Навального - Юлию. Обстоятельства и причины задержания не уточняются.
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