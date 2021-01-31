Российские силовики задержали известного рэпера

На акции в поддержку Навального задержали рэпера Oxxxymiron. Фото: Twitter

В Санкт-Петербурге на акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержали рэпера Мирона Федорова (Oxxxymiron).

Музыканта везут в отдел полиции, сообщает Дождь.

Рэпер успел рассказать журналистам, что пришел на акцию протеста в свой день рождения.

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"Мне исполнилось 36 лет. Я себе желаю меньше убегать от своих страхов в новом году", - отметил он.

Oxxxymiron также подчеркнул, что требует освобождения политзаключенных.

"Свободу политзаключенным! Это - главное", - заявил артист.

По данным правозащитников, в протестах силовики задержали уже более 2 тыс. Человек.

В Москве силовики задержали жену оппозиционера Алексея Навального - Юлию. Обстоятельства и причины задержания не уточняются.