Российские силовики будут помогать белорусским в разгоне демонстрантов

 
Ексклюзивы
1/5
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 477
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 297
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1557
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 513
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 756
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 378
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1377
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4572
Фото
Все фото
9
5
5
4
9
Страну накрыла снежная буря: фото
Страну накрыла снежная буря: фото
Мексиканская Ким Кардашьян умерла из-за операции по увеличению ягодиц
Мексиканская Ким Кардашьян умерла из-за операции по увеличению ягодиц
Белорусскую модель посадили за участие в протестах: сеть фотографирует ноги в колготках на ее поддержку
Белорусскую модель посадили за участие в протестах: сеть фотографирует ноги в колготках на ее поддержку
&quot;Президент Байден попросил меня&quot; - трансгендер заявила, что станет министром образования США
"Президент Байден попросил меня" - трансгендер заявила, что станет министром образования США
Выпало рекордное количество снега - тысячи домов обесточены
Выпало рекордное количество снега - тысячи домов обесточены
Видео
Все видео
Институт криминалистики ФСБ: стало известно, кто отравил Навального "Новичком"
Институт криминалистики ФСБ: стало известно, кто отравил Навального "Новичком"
Проснулся самый большой вулкан в Европе: впечатляющее видео извержения
Проснулся самый большой вулкан в Европе: впечатляющее видео извержения
Реклама о больном Covid-19 Санта-Клаусе привела к скандалу
Реклама о больном Covid-19 Санта-Клаусе привела к скандалу
Завод, где собирали айфоны, разгромили за долги: шокирующее видео
Завод, где собирали айфоны, разгромили за долги: шокирующее видео
В России смертник устроил взрыв у здания ФСБ
В России смертник устроил взрыв у здания ФСБ
Интервью
1/5
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Просмотров: 999
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 657
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 225
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 4662
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 720
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2020
1 Просмотров: 297
Геній одного тижня
5 липня 1982-го запам'ятаю назавжди. Маю 15 років і нудьгую до вечора — чекаю на матч чемпіонату світу з футболу Бразилія—Італія. ...
пятница, 18 декабря 2020 07:56

Российские силовики будут помогать белорусским в разгоне демонстрантов

  Комментировать
Российские силовики будут помогать белорусским в разгоне демонстрантов
Правоохранители соседних стран совместно будут работать в сфере оборота оружия, охраны особо важных и режимных объектов и обеспечении мер силовой поддержки. Фото: Reuters

МВД Беларуси и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве по охране общественного порядка и безопасности.

Силовики обеих стран намерены бороться с экстремизмом и терроризмом, сообщили на белорусском правовом портале.

Правоохранители соседних стран начнут совместно работать в сфере оборота оружия, охраны особо важных и режимных объектов и обеспечении мер силовой поддержки по противодействию преступности.

И хотя указано, что работа будет проводиться в виде консультаций, семинаров, конференций и подготовке кадров, а также проведении совместных учений, в документе также сказано, что силовики РФ и Беларуси смогут наладить и другие "взаимоприемлемые формы сотрудничества".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правозащитники назвали количество задержанных в Беларуси

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Во время Марша народного обвинения 13 декабря в Беларуси задержали более 100 человек.

Подконтрольный самопровозглашенному президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко парламент разрабатывает закон о "недопустимости героизации нацизма". Власть не скрывает, что документ будет предусматривать ответственность де-юре за запрещенный де-факто национальный флаг, который стал главным символом антипрезидентских протестов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российские силовики будут помогать белорусским в разгоне демонстрантов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
декабря

Бежали от религиозных притеснений, а основали новое государство

Самое читаемое
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование Просмотров: 22518
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти 4 Просмотров: 15579
Летом будем выходить на площадь дважды - пророчество астролога на 2021 год
Летом будем выходить на площадь дважды - пророчество астролога на 2021 год
 Просмотров: 15057
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси Просмотров: 14464
Врач посоветовал, какие анализы сдать после коронавируса
Врач посоветовал, какие анализы сдать после коронавируса Просмотров: 9234
Мир
Впервые за жестокое обращение с рыбой осудили работников супермаркета
Впервые за жестокое обращение с рыбой осудили работников супермаркета Просмотров: 513
Кибератаки на США. Хакеры получили доступ к сетям управления по ядерной безопасности
Кибератаки на США. Хакеры получили доступ к сетям управления по ядерной безопасности Просмотров: 252
Бежали от религиозных притеснений, а основали новое государство
Бежали от религиозных притеснений, а основали новое государство
 Просмотров: 414
Компания Маска в последний раз в этом году запустит ракету
Компания Маска в последний раз в этом году запустит ракету Просмотров: 81
На севере Италии произошло землетрясение - сильнейшее за последние 500 лет
На севере Италии произошло землетрясение - сильнейшее за последние 500 лет Просмотров: 765
Больше всего комментируют
8
"Батьківщина" — альтернатива "зеленому" хаосу
6
Умер мэр Харькова Геннадий Кернес
5
Рейтинг "слуг" посыпался - потеряли рекордную поддержку
4
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти
4
Зеленский созывает украинских послов на совещание
Голосов: 276
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть