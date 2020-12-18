Российские силовики будут помогать белорусским в разгоне демонстрантов

МВД Беларуси и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве по охране общественного порядка и безопасности.

Силовики обеих стран намерены бороться с экстремизмом и терроризмом, сообщили на белорусском правовом портале.

Правоохранители соседних стран начнут совместно работать в сфере оборота оружия, охраны особо важных и режимных объектов и обеспечении мер силовой поддержки по противодействию преступности.

И хотя указано, что работа будет проводиться в виде консультаций, семинаров, конференций и подготовке кадров, а также проведении совместных учений, в документе также сказано, что силовики РФ и Беларуси смогут наладить и другие "взаимоприемлемые формы сотрудничества".

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В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Во время Марша народного обвинения 13 декабря в Беларуси задержали более 100 человек.

Подконтрольный самопровозглашенному президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко парламент разрабатывает закон о "недопустимости героизации нацизма". Власть не скрывает, что документ будет предусматривать ответственность де-юре за запрещенный де-факто национальный флаг, который стал главным символом антипрезидентских протестов.