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понедельник, 28 июня 2021 13:48

Российские наемники убивают людей в Африке

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Российские наемники убивают людей в Африке
ООН выдала отчет о преступлениях российских наемников. Фото: Reuters

Российские наемники оказывают военные преступления в Центральноафриканской Республике.

Они воюют на стороне правительственных войск против повстанцев, говорится в отчете для Совета Безопасности ООН.

Российские боевики убивали мирных жителей, занимались мародерством. В начале 2021 расстреляли верующих в мечети.

В ООН обнаружили, что наемники грабили здания гуманитарных организаций. Россияне заняли горнодобывающие центры страны с большими запасами алмазов.

Отчет следственных ООН базируется на фото и конфиденциальных показаниях свидетелей.

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В ЦАР с 2012 года продолжается гражданская война. Там воюют до 2 тыс. российских наемников. РФ признает только 550 своих военных, но называет их "инструкторами".

В ЦАР жители города Бамбари рассказали, как российские наемники из вертолета стреляли по мирным жителям, скрывавшимся в мечети Аль-Таква. В результате обстрела погибли десятки людей, пишет CNN со ссылкой на конфиденциальные документы ООН.

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Дата
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