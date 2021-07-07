Российские хакеры взломали серверы Республиканской партии США - СМИ

Хакеры продолжают атаки на серверы по всему миру. Фото: Reuters

Хакеры, связанные с российским правительством, взломали компьютерные системы Национального комитета Республиканской партии (RNC) США.

Кибератаку на серверы Нацкомитета Республиканской партии, осуществили участники группировки APT 29 или Cozy Bear, которое считают связанным со службой внешней разведки России, со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, сообщает Bloomberg.

Эту группировку также связывали с атакой на Национальный комитет Демократической партии в 2016 году и со взломом программного обеспечения SolarWinds компании Microsoft, который в компании назвали "крупнейшей в мире" хакерской атакой.

"Microsoft сообщила нам, что один из наших провайдеров, Synnex, мог быть разоблачен. Нет признаков того, RNC сломали или какую-то информацию было похищено. Мы расследуем дело и сообщили об этом Департамент национальной безопасности и ФБР", ㅡ сказал представитель Нацкомитета республиканцев.

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Это произошло на прошлой неделе, примерно в то время, когда связанная с Россией хакерская группировка совершила кибератаки на компанию-разработчика программного обеспечения Kaseya. Доступ к данным предприятий киберпреступники получили через программу VSA. Она автоматизирует установку программного обеспечения и обновлений безопасности, также руководит резервным копированием и другими рабочими IT-процессами компаний.