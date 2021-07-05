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понедельник, 05 июля 2021 15:36

Российские хакеры совершили крупнейшую кибератаку в мире - требуют $70 млн выкупа

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Российские хакеры совершили крупнейшую кибератаку в мире - требуют $70 млн выкупа
Российские хакеры требуют выкуп $70 млн. Фото: Reuters

Хакеры из российского группировки REvil заразили тысячи компаний в 17 странах мира при помощьи удаленного софта.

Об этом сообщило издание Associated Press со ссылкой на исследователей кибербезопасности.

Доступ к данным предприятий киберпреступники получили через программу VSA. Она автоматизирует установку программного обеспечения и обновлений безопасности, также руководит резервным копированием и другими рабочими IT-процессами компаний.

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Глава компании Kaseya, разработавшей VSA, Фред Воккола, оценил количество жертв в несколько тысяч. По его словам, в основном это малые предприятия, такие как "стоматологические кабинеты, архитектурные фирмы, центры пластической хирургии, библиотеки".

Хакеры проникают в сети, распространяют вредоносное ПО и требуют выкуп. REvil потребовала $5 млн, но позже они изменили сумму на $70 млн за дешифровки всех нарушенных компьютеров.

Президент США Джо Байден "направил все ресурсы правительства на расследование этого инцидента", и призвал пострадавших от действий хакеров предупредить ФБР, заявила заместитель советника по национальной безопасности Штатов Энн Нойбергер.

Связанные с Россией хакеры совершили масштабную кибератаку по тысячам компаний в 17 странах. В частности, в Великобритании, Испании, Канаде, Аргентине, Мексике, ЮАР. В Швеции 3 июля 800 магазинов продуктовой сети Coop не смогли открыться из-за того, что атака спровоцировала неисправности в кассовых аппаратах.

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