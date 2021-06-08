Российские хакеры похитили у Нидерландов данные по делу МН-17

 
Ексклюзивы
1/5
"Был бездомным. Где только не жил" - справляют поминки Слабошпицкого
"Был бездомным. Где только не жил" - справляют поминки Слабошпицкого
Просмотров: 207
Чем Притула не угодил "Голосу" – оценка политолога
Чем Притула не угодил "Голосу" – оценка политолога
Просмотров: 1026
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Просмотров: 1773
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 738
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
Просмотров: 693
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
1 Просмотров: 25336
Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Просмотров: 648
Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"
Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"
Просмотров: 972
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 1341
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 603
Фото
Все фото
4
3
7
3
3
Сносила семь пар обуви: женщина прошла почти всю Европу
Сносила семь пар обуви: женщина прошла почти всю Европу
Погибла вся семья. Нашли тело мальчика, утонувшего в Ла-Манше
Погибла вся семья. Нашли тело мальчика, утонувшего в Ла-Манше
Из-за сильного наводнения и оползней погибли 17 человек
Из-за сильного наводнения и оползней погибли 17 человек
Легендарное свадебное платье принцессы Дианы выставили на показ. Впервые за 25 лет
Легендарное свадебное платье принцессы Дианы выставили на показ. Впервые за 25 лет
Депутат РФ поздравил военных фотографией украинского пограничника
Депутат РФ поздравил военных фотографией украинского пограничника
Видео
Все видео
Белорусские пропагандисты пытаются скрыть пытки над Протасевичем: появились вырезанные фрагменты из интервью
Белорусские пропагандисты пытаются скрыть пытки над Протасевичем: появились вырезанные фрагменты из интервью
Как подрывали 117-метровые ТЭЦ - зрелищные кадры
Как подрывали 117-метровые ТЭЦ - зрелищные кадры
Женщина выдавала себя за подростка. Причина удивляет
Женщина выдавала себя за подростка. Причина удивляет
13-летняя девушка убила водителя Uber
13-летняя девушка убила водителя Uber
Агитационный выступление кандидата в мэры сорвали секс-игрушкой
Агитационный выступление кандидата в мэры сорвали секс-игрушкой
Интервью
1/5
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 603
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 684
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 369
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
3 Просмотров: 504
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 909
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
07 июня 2021
Просмотров: 459
Усе під контролем
– Завжди говорю з пасажирами. Знаю багато інформації, бо різні люди їздять, – каже таксист. Машину замовляю через мобільний додаток ...
вторник, 08 июня 2021 12:04

Российские хакеры похитили у Нидерландов данные по делу МН-17

  Комментировать
Российские хакеры похитили у Нидерландов данные по делу МН-17
Судья Хендрик Стинхейс инспектирует реконструкцию обломков самолета рейса MH-17 в рамках судебного процесса перед рассмотрением дела по существу, 26 мая 2021 года / Getty Images

Нидерландская спецслужба AIVD выявила серьезную российскую кибератаку на ИТ-системы полиции в 2017 году, сообщает нидерландское издание de Volkskrant со ссылкой на четыре анонимные источники.

Хакерская группа Cozy Bear, которая имеет связи со Службой внешней разведки России, проникла в системы через сервер Академии полиции Нидерландов. Об этом пишет "Зеркало недели".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прошло предварительное заседание суда по катастрофе самолета MH17

Злом полиция заметила только после того, как об этом сообщила AIVD. Это вызвало "большую панику", так как полицейские системы оказались плохо защищенными. Кроме этого, полиция в то время была занята расследованием уголовных дел в отношении рейса MH-17.

Достоверно неизвестно, похитили ли хакеры какие-то данные, ведь полицейская сеть большая и сложная, поэтому решили как можно скорее вывести русских из систем.

"Было много вопросов. Как долго россияне были в системе? Или это впервые? Или они уже собирали данные раньше? Все это непонятно" - рассказал один из источников нидерландскому изданию.

Ни полиция, ни AIVD не хотят отвечать на вопрос о хакерство.

Окружной суд Гааги в понедельник, 7 июня, начал рассмотрение по существу уголовного дела о сбивании рейса MH-17 в небе над Донбассом в июле 2014-го. Ранее Нидерланды подали иск в Европейский суд по правам человека против России из-за ее причастности к сбиванию самолета в этом деле.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines выполнял рейс МН-17 с Амстердама в Куала-Лумпур, что в Малайзии. Его сбили пророссийские войска в небе над Донецкой областью 17 июля 2014-го. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа, в которую входят правоохранители Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российские хакеры похитили у Нидерландов данные по делу МН-17». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июня

Вышли "Охотники за привидениями"

Самое читаемое
52-летняя супермодель захватила фанов позированием топлесс
52-летняя супермодель захватила фанов позированием топлесс
10
 Просмотров: 9396
Россия требует запретить форму сборной Украины
Россия требует запретить форму сборной Украины Просмотров: 9144
Дерзкая британская модель поделилась провокационными фотографиями
Дерзкая британская модель поделилась провокационными фотографиями
4
 Просмотров: 5949
Кличко объяснил, почему продолжает покупать автобусы в Лукашенко
Кличко объяснил, почему продолжает покупать автобусы в Лукашенко Просмотров: 4095
Народные приметы 7 июня: что сегодня опасно делать
Народные приметы 7 июня: что сегодня опасно делать Просмотров: 3753
Мир
"Это убьет судебную реформу" – в Венецианской комиссии отреагировали на планы Рады
"Это убьет судебную реформу" – в Венецианской комиссии отреагировали на планы Рады
В США не ожидают значительных результатов от встречи Байдена и Путина
В США не ожидают значительных результатов от встречи Байдена и Путина Просмотров: 9
Английский вытесняют как "рабочий язык" ЕС в пользу другого
Английский вытесняют как "рабочий язык" ЕС в пользу другого Просмотров: 90
Сносила семь пар обуви: женщина прошла почти всю Европу
Сносила семь пар обуви: женщина прошла почти всю Европу
4
 Просмотров: 351
Строители нашли скелет раба
Строители нашли скелет раба Просмотров: 207
Больше всего комментируют
8
Решайте немедленно - Зеленский резко высказался о вступлении в НАТО
6
Блогерша назвала воинов ВСУ "бухими тварями"
5
"Это все устроили уродливые политики" - Леоненко о новой форме сборной Украины
1
"Северный поток" достроят до конца года
1
Чем отличается отношение к войне Зеленского и Порошенко
Голосов: 3054
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть