Российские хакеры похитили у Нидерландов данные по делу МН-17

Судья Хендрик Стинхейс инспектирует реконструкцию обломков самолета рейса MH-17 в рамках судебного процесса перед рассмотрением дела по существу, 26 мая 2021 года / Getty Images

Нидерландская спецслужба AIVD выявила серьезную российскую кибератаку на ИТ-системы полиции в 2017 году, сообщает нидерландское издание de Volkskrant со ссылкой на четыре анонимные источники.

Хакерская группа Cozy Bear, которая имеет связи со Службой внешней разведки России, проникла в системы через сервер Академии полиции Нидерландов. Об этом пишет "Зеркало недели".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прошло предварительное заседание суда по катастрофе самолета MH17

Злом полиция заметила только после того, как об этом сообщила AIVD. Это вызвало "большую панику", так как полицейские системы оказались плохо защищенными. Кроме этого, полиция в то время была занята расследованием уголовных дел в отношении рейса MH-17.

Достоверно неизвестно, похитили ли хакеры какие-то данные, ведь полицейская сеть большая и сложная, поэтому решили как можно скорее вывести русских из систем.

"Было много вопросов. Как долго россияне были в системе? Или это впервые? Или они уже собирали данные раньше? Все это непонятно" - рассказал один из источников нидерландскому изданию.

Ни полиция, ни AIVD не хотят отвечать на вопрос о хакерство.

Окружной суд Гааги в понедельник, 7 июня, начал рассмотрение по существу уголовного дела о сбивании рейса MH-17 в небе над Донбассом в июле 2014-го. Ранее Нидерланды подали иск в Европейский суд по правам человека против России из-за ее причастности к сбиванию самолета в этом деле.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines выполнял рейс МН-17 с Амстердама в Куала-Лумпур, что в Малайзии. Его сбили пророссийские войска в небе над Донецкой областью 17 июля 2014-го. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа, в которую входят правоохранители Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.