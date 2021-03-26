Российские хакеры напали на Бундестаг

Группа хакеров пыталась похитить данные немецких политиков. Фото: pexels.com

Российские хакеры атаковали немецкий Бундестаг.

Хакеры пытались взломать компьютеры как минимум 7 депутатов Бундестага и 31 депутата региональных парламентов, пишет Spiegel.

Большинство этих политиков принадлежат к правящим партиям ХДС/ХСС и СДПГ.

СМИ пишут, что атаку устроила группа хакеров Ghostwriter через фишинговые электронные письма. Пока неизвестно, удалось ли им завладеть данными. Специалисты по безопасности подозревают, что за атакой стоит ГРУ.

В правительстве говорят, что пострадали также политические активисты в Гамбурге и Бремене.

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Хакеры из группы Ghostwriter ранее получали доступ к новостным сайтам и блогам, чтобы публиковать фейковые статьи или фотографии.

США хотят осуществить ряд кибератак на внутренние системы российской власти в ответ на хакерскую атаку России через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Кибератаки могут произойти в ближайшие 3 недели, информирует The New York Times.