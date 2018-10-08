Российские хакеры атаковали киберпространство Латвии

Россияне совершали атаки против госучреждений Латвии

Латвийское Бюро по защите Конституции заявило, что в течение 2018 года ГРУ РФ осуществило несколько кибератак против госучреждений, связанных с оборонным сектором и МИД страны. Частные предприятия и СМИ тоже понесли ущерб.

Нападения на латвийский киберпространство делала та же группа российских хакеров, которую ранее обвинили в атаках Великобритания, Нидерланды, Бельгия, пишет Delfi.

ГРУ РФ использовала фишинговый метод заражения системы. Работники управления разослали на электронные адреса латвийских чиновников письма со шпионской программой. Когда такое письмо открывают, программа заражает компьютер и дает доступ к файлам, которые на нем хранятся. Из информационной системы государственных органов Латвии хакеры пытались скачать переписку работников и документы.

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"Попыток вмешаться в латвийские парламентские выборы, которые состоялись 6 октября 2018 года российские спецслужбы не делали", - заявили в Бюро.

Российские хакеры похитили конфиденциальный дипломатический отчет по Украине из Министерства иностранных дел Бельгии 2014-го. Сделали это те же россияне, которые хотели совершить кибератаку против Организации по запрещению химического оружия в Гааге (ОЗХЗ), Нидерланды.