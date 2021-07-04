Российские хакеры атаковали 17 стран - Bloomberg

От масштабной атаки хакеров пострадали тысячи компаний. Фото: Радио Свобода

Связанные с Россией хакеры совершили масштабную кибератаку по тысячам компаний в 17 странах.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на фирму Huntress Labs, занимающуюся кибербезопасностью.

"Основываясь на обращениях поставщиков услуг, которые просят нас о помощи, а также на комментариях, которые мы видим в обсуждении на Reddit, разумно сделать вывод, что атака потенциально может влиять на тысячи малых бизнесов", - цитирует издание исследователя кибербезопасности.

Жертв атаки зафиксировали в 17 странах. В частности, в Великобритании, Испании, Канаде, Аргентине, Мексике, ЮАР. В Швеции 3 июля 800 магазинов продуктовой сети Coop не смогли открыться из-за того, что атака спровоцировала неисправности в кассовых аппаратах, пишет "Новое время".

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На международного производителя программного обеспечения Kaseya осуществили кибератаку с применением вируса-вымогателя. Это могла сделать связанная с Москвой группировка REvil, по данным Bloomberg. Всего от кибератаки могли пострадать около 200 компаний. Президент США Джо Байден поручил спецслужбам провести расследование. Если причастность России подтвердят - обещает ответить.