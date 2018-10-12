Российская компания собирала информацию пользователей Facebook

 
Ексклюзивы
1/5
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Просмотров: 954
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
Просмотров: 873
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Просмотров: 2511
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 927
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 702
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3906
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 765
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3402
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 2052
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 549
Фото
Все фото
41
9
41
12
32
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
Появились кадры с места приземления капсулы &quot;Союза&quot;
Появились кадры с места приземления капсулы "Союза"
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Монета с Януковичем и кусок стены: какими подарками обмениваются дипломаты
Монета с Януковичем и кусок стены: какими подарками обмениваются дипломаты
Показали красивые фото с конкурса строительства человеческих башен
Показали красивые фото с конкурса строительства человеческих башен
Видео
Все видео
Будет Варфоломеевская ночь - Жириновский пригрозил Украине "священной" местью
Будет Варфоломеевская ночь - Жириновский пригрозил Украине "священной" местью
Показали первый трейлер фильма "Аладдин"
Показали первый трейлер фильма "Аладдин"
В России произошло жуткое столкновение маршрутки и грузовика, много погибших
В России произошло жуткое столкновение маршрутки и грузовика, много погибших
Искал его 3 года - показали трогательную встречу хозяина с собакой
Искал его 3 года - показали трогательную встречу хозяина с собакой
Шторм ревел, как реактивный двигатель - стихийные бедствия накрыли ночью Землю
Шторм ревел, как реактивный двигатель - стихийные бедствия накрыли ночью Землю
Интервью
1/5
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 738
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
Просмотров: 522
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3402
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2754
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 828
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
12 октября 2018
Просмотров: 54
Десять тез про Європу й Україну
1. Європа має чіткі кордони на півночі, заході й півдні – але не має їх на сході. Східний кордон європейської цивілізації завжди був найменш ...
пятница, 12 октября 2018 18:53

Российская компания собирала информацию пользователей Facebook

  Комментировать
Российская компания собирала информацию пользователей Facebook
Social Data Hub собирал информацию. Фото: Limon.KG

Facebook заблокировал десятки аккаунтов из России по подозрению в нелегальном сборе и анализе данных пользователей

Страницы были связаны с компанией Social Data Hub, сообщает The Bell.

Facebook отправил письмо по адресу регистрации Social Data Hub в Ирландии с требованием прекратить сбор и анализ данных и предоставить соцсети до 12 октября список всех использованных сведений и всех клиентов, которые имели к ним доступ, включая государственные структуры. Соцсеть требует уничтожения всех данных, собранных в Facebook.

Facebook заблокировал более 66 аккаунтов, профилей, страниц и приложений Social Data Hub.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В результате масштабной атаки в соцсети Facebook сломано около 50 млн аккаунтов

"Удаление страниц вызвано тем, что компания занималась скрейпингом (технология анализа и получения данных пользователей - Gazeta.ua), что является нарушением нашего пользовательского соглашения", - говорится в заявлении Facebook.

Компания планирует найти и заблокировать еще больше учетных записей, связанных с Social Data Hub.

Основателем клмпании Social Data Hub является Артур Хачуян. Он также руководит предприятием Fubutech. К 2014 году Хачуян возглавлял отдел кибернетики рекламного агентства "Апостол" Тины Канделаки. В обеих компаниях работает одна и та же команда из 62 человек.

Обе компании занимаются сбором, обработкой и анализом данных. Social Data Hub выполняет коммерческие заказы, а Fubutech - государственные.

В комментарии The Bell Хачуян снял с себя ответственность за то, как государственные органы распоряжаются полученными данными.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
В результате масштабной атаки в соцсети Facebook сломано около 50 млн аккаунтов
В результате масштабной атаки в соцсети Facebook сломано около 50 млн аккаунтов Просмотров: 495
Сейчас вы читаете новость «Российская компания собирала информацию пользователей Facebook». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
октября

Самую большую статую Христа устанавливали пять лет

Самое читаемое
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
41
 Просмотров: 188313
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
22
 4 Просмотров: 58023
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
22
 Просмотров: 50842
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
41
 Просмотров: 40703
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
38
 1 Просмотров: 33744
Мир
Застрелили американскую топ-модель
Застрелили американскую топ-модель Просмотров: 981
Россия отказалась продавать нефтепродукты в Беларусь
Россия отказалась продавать нефтепродукты в Беларусь Просмотров: 819
Польша признала Украину союзником
Польша признала Украину союзником Просмотров: 2098
Путін будет защищать православных в Украине известными методами
Путін будет защищать православных в Украине известными методами 1 Просмотров: 1377
Мужчина узнал об измене по Google Maps
Мужчина узнал об измене по Google Maps Просмотров: 711
Больше всего комментируют
27
В России во время запуска ракеты произошла авария - на борту были люди
11
Раскол - московская церковь разрывает связь с Костянтинополем
7
Правительство пообещало киевлянам горячую воду
6
Стрелять из всего имеющегося оружия: Порошенко дал задание армии на Донбассе
6
Автокефалия Украинской церкви: что это значит для страны и верующих
Голосов: 885
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua