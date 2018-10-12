Российская компания собирала информацию пользователей Facebook

Social Data Hub собирал информацию. Фото: Limon.KG

Facebook заблокировал десятки аккаунтов из России по подозрению в нелегальном сборе и анализе данных пользователей

Страницы были связаны с компанией Social Data Hub, сообщает The Bell.

Facebook отправил письмо по адресу регистрации Social Data Hub в Ирландии с требованием прекратить сбор и анализ данных и предоставить соцсети до 12 октября список всех использованных сведений и всех клиентов, которые имели к ним доступ, включая государственные структуры. Соцсеть требует уничтожения всех данных, собранных в Facebook.

Facebook заблокировал более 66 аккаунтов, профилей, страниц и приложений Social Data Hub.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В результате масштабной атаки в соцсети Facebook сломано около 50 млн аккаунтов

"Удаление страниц вызвано тем, что компания занималась скрейпингом (технология анализа и получения данных пользователей - Gazeta.ua), что является нарушением нашего пользовательского соглашения", - говорится в заявлении Facebook.

Компания планирует найти и заблокировать еще больше учетных записей, связанных с Social Data Hub.

Основателем клмпании Social Data Hub является Артур Хачуян. Он также руководит предприятием Fubutech. К 2014 году Хачуян возглавлял отдел кибернетики рекламного агентства "Апостол" Тины Канделаки. В обеих компаниях работает одна и та же команда из 62 человек. Обе компании занимаются сбором, обработкой и анализом данных. Social Data Hub выполняет коммерческие заказы, а Fubutech - государственные. В комментарии The Bell Хачуян снял с себя ответственность за то, как государственные органы распоряжаются полученными данными.