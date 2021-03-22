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понедельник, 22 марта 2021 08:05

Российская авиация ударила по нескольким городам в Сирии. Есть жертвы
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Российская авиация нанесла удары на северо-западе Сирии недалеко от турецкой границы. Погибли по меньшей мере 7 мирных жителей и ранены 14 медиков
Фото: reuters.com
Российская авиация нанесла удары на северо-западе Сирии недалеко от турецкой границы. Погибли по меньшей мере 7 мирных жителей и ранены 14 медиков
Российская авиация нанесла удары на северо-западе Сирии недалеко от турецкой границы. Погибли по меньшей мере 7 мирных жителей и ранены 14 медиков
Российская авиация нанесла удары на северо-западе Сирии недалеко от турецкой границы. Погибли по меньшей мере 7 мирных жителей и ранены 14 медиков

Российская авиация ударила по газовым объектам, цементному заводу и нескольким городам на северо-западе Сирии недалеко от турецкой границы в воскресенье, 21 марта.

В результате разрушена больница в городе Атареб. Погибли по меньшей мере 7 мирных жителей и ранены 14 медиков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные источники.

Российская ракета класса "земля-земля" поразила город Ках, а российская авиация нанесла удары по густонаселенным лагерях беженцев на границе с Турцией.

Кроме того, недалеко от города Сармада в провинции Идлиб разбомбили газовый объект, в результате чего десятки трейлеров с товарами на стоянке у пограничного перехода Баб-эль-Хава загорелись.

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"Российские авиаудары продолжаются. Баллистические ракеты попали в районы, расположенные вблизи гражданских центров. Они стремятся сеять хаос и неразбериху", - заявил представитель поддерживаемых Турцией сирийских повстанцев.

Министерство обороны Турции подтвердило, что ракета, выпущенная сирийскими правительственными силами, поразила Ках и парк грузовиков с трейлерами недалеко от Сармады. В результате были ранены 7 мирных жителей.

Впервые за последние 17 месяцев ВВС Турции нанесли авиаудар по курдским районам на севере Сирии. Турецкий военный самолет нанес удар по позициям "Демократических сил Сирии" в селе Саида вблизи пограничного города Айн-Исса.

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