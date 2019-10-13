Российская авиация атаковала гражданские больницы в Сирии

Россияне по меньшей мере 4 раза совершавших авиаудары по гражданских больницах. Фото: JKL

Российская авиация в Сирии, кроме ударов по военным объектам, осуществляет атаки и на гражданские больницы.

Как отмечается, от авиаударов россиян пострадали не менее четырех гражданских госпиталей. Об этом говорится в расследовании издания The New York Times.

"Военно-воздушные силы РФ неоднократно наносили удары по больницам в Сирии, чтобы подавить остатки очагов сопротивления президенту Башару Асаду", - пишет издание.

Благодаря анализу радиозаписей переговоров российских пилотов, данных служб авианаблюдений и показаний свидетелей The Times отследило атаки русских на четыре больницы, которые были совершены в течении 12 часов в мае. Издание также смогло идентифицировать пилотов, которые это сделали.

Россию уже давно обвиняют в совершении систематических нападений на больницы в районах, которые контролируют повстанцы.

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Врачи из правозащитной группы Human Rights, которая отслеживает нападения на медицинских работников в Сирии, зафиксировали не менее 583 подобных атак - начиная с 2011 года, и 266 - с тех пор, как РФ официально вмешалась в конфликт в сентябре 2015 года.

Данные служб авианаблюдений от 5 и 6 мая позволили идентифицировать российских пилотов, а аудиозаписи переговоров российских ВВС этого дня подтверждают каждый обстрел.

415 "террористов" из курдских отрядов народной самообороны были уничтожены во время операции Турции "Источник мира" на севере Сирии. Позиции террористов были поражены как с земли, так и с воздуха.