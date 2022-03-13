"России не победить" – в США рассказали, что купят для Украины

В Белом доме рассказали, куда пойдут выделенные Украине деньги. ФОТО: pexels.com

$200 миллионов, которые были выделены Киеву решением президента США – пойдут на укрепление обороны Украины.

За них будут закуплены средства борьбы с бронетехникой, воздушным десантом и т.д., говорится в официальном заявлении Государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.

"ВСУ и украинские граждане с большим мастерством, железной волей и глубоким мужеством защищают свое государство. Америка с союзниками поддерживает эти усилия. России никогда не победить", – отметил Блинкен.

Мы привержены суверенитету и территориальной целостности Украины и продолжим оказывать ей помощь, добавил.

"Международное сообщество объединено и настроено на то, чтобы привлечь Путина к ответственности", - заявил Госсекретарь.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.