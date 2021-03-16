Роскомнадзор может заблокировать Twitter на территории РФ

Twitter могут заблокировать на территории России. Фото: Fotodom

Россия пригрозила Twitter блокировкой на территории страны, если соцсеть не удалит запрещенную информацию.

Об этом сообщил заместитель председателя Роскомнадзора Вадим Субботин, передает Meduza.

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"Пока Роскомнадзор не фиксирует конкретных шагов Twitter по удалению запрещенного контента. У коллег еще есть время выйти на переговоры", - прокомментировал он.

10 марта 2021 года Роскомнадзор сообщил о начале замедления работы Twitter на территории РФ. По словам представителей ведомства, с 2017 года соцсеть не удалила более 3 тыс. сообщений, содержащих незаконную информацию.

Государственная Дума Российской Федерации приняла закон о запрете цензуры в интернете.