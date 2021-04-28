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среда, 28 апреля 2021 07:35

Росйський блогер погиб в прямом эфире во время неудачного трюка

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Росйський блогер погиб в прямом эфире во время неудачного трюка
В России во время съемок видео для TikTok погиб блогер 21-летний Степан Морков. Фото: Telegram канал Mas

В России во время съемок видео социальной сети TikTok погиб блогер 21-летний Степан Морков.

Он со своим братом в прямом эфире снимали трюк с автомобилем на видео.

Во время выполнения трюка, 24-летний водитель совершил наезд на своего брата, который скончался на месте, сообщает Следственный комитет РФ.

Подозреваемый остается под подпиской о невыезде. Свою вину мужчина признал в полном объеме.

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Как сообщают российские Telegram-каналы, мужчина хотел залезть на рулоны туалетной бумаги, а его брат должен был проехать сквозь эту полтора метровую гору.

В момент, когда мужчина должен был прыгнуть и приземлиться на землю, он зацепился за крышу машины и ударился головой об асфальт.

В Москве празднование дня рождения известной Instagram-блогера Екатерины Диденко обернулось трагедией, погибли три человека. Вечеринка проходила в банном комплексе. Гостям показалось, что вода в бассейне слишком теплая и они решили добавить туда сухой лед, и стало причиной трагедии.

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