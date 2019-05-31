Росгвардейцы опозорились на задержании преступников

Автор: rbc.ru Росгвардия задерживает преступников

В Сети появилось новое видео, как представители Росгвардии в погоне за вероятными подозреваемыми пытались их задержать.

"На обнародованном промежутке видео в " росгвардийцев "выполнить свою задачу не получилось", - сообщает ТСН.

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Появился ещё один видос с гениальными действиями Росгвардии при задержании. Теперь из Мурманска.



Наверно, тоже скажут, что постановка pic.twitter.com/0U3V0RPeST — Лентач (@oldLentach) 31 мая 2019 г.

Росгвардию создали 5 апреля 2016-го. Российское законодательство запрещает использовать регулярную армию против населения. Но эта норма не касается Росгвардии. Она не уступает в оснащении регулярной армии, а с 2018-го может забирать себе в подчинение ее воинские части. Прямо подчинена президенту Владимиру Путину.