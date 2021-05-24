Романа Протасевича признали политзаключенным

Романа Протасевича признали политическим заключенным. Фото: euroradio.fm

Журналиста и бывшего руководителя белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича признали политическим заключенным.

Об этом говорится в совместном заявлении белорусских правозащитных организаций, которые опубликовали на сайте правозащитного центра "Весна".

"Мы считаем преследование Романа Протасевича политически мотивированным, связанным с мирной реализацией выражения мысли, а его самого политическим заключенным. Мы требуем от властей Беларуси: немедленного освобождения Романа Протасевича и прекращения уголовного преследования в отношении его, освобождение всех произвольно задержанных в результате насильственной посадки авиарейса Афины-Вильнюс в национальном аэропорту Минска граждан России и Беларуси, освобождения всех политических заключенных и прекращения политических репрессий в стране", - говорится в сообщении.

Правозащитники отметили, что публичная деятельность Протасевича является мирной реализацией свобод и выражением собственного мнения, гарантированных Конституцией Беларуси и международными нормами права в области прав человека.

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Согласно международным стандартам свободы выражения мнения, никто не может подвергаться всякого рода ограничениям, лишением прав или санкциям за собственные мысли или убеждения.

Известно, что Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков, организации и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и в разжигании национальной вражды.

В прошлом году служба NEXTA и ее каналы были объявлены "экстремистскими", а впоследствии запрещены службами безопасности в Беларуси в рамках жестокого подавления властями мирных протестов после сфальсифицированных результатов президентских выборов в августе прошлого года.

Белорусский государственный телеканал ОНТ опубликовал часть переговоров между экипажем самолета Ryanair и работниками неназванного аэропорта. Самолет принудительно посадили в Минске, после чего задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который был одним из пассажиров на борту.