Родственники жениха проверили девственность девушки на камеру. Шокирующее видео 18+

Жених девушки ранее судим за изнасилование. Фото: www.info-rm.com

В Хорезмской области Узбекистана родственники жениха устроили невесте проверку на девственность и снимали это на камеру.

Подробностями поделилось издание Tengrinews.kz.

Несколько женщин насильно раздели девушку, надели резиновые перчатки и провели так называемую проверку на девственность.

Жених девушки якобы заподозрил ее в бесчестии. В течение "экспертизы" невесту оскорбляли и допрашивали.

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По мнению отчима девушки Нуриддина Рахимова, весь инцидент произошел в целях шантажа.

"Происходили непонятные вещи. Все было спланировано заранее. У кого в кармане среди ночи окажутся медицинские перчатки, и на это глаза закрываем. Но, опубликовав видео в интернете, они опозорили всех хорезмийцев. Мне звонят даже из Турции, предлагают помощь", - прокомментировал мужчина.

По словам отчима, после свадьбы его семья узнала, что жениха судили за изнасилование.

Видео сняли еще 7 октября, но в сети оно попало в конце ноября.

Граждане, причастные к инциденту, задержаны. Следствие ведется в отношении 9 человек.

Кинопродюсера Харви Вайнштейна суд Нью-Йорка США признал виновным в изнасилованиях. Харви приговорили к 23 годам заключения за сексуальное насилие.