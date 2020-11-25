Родился диктатор, который вывел страну в экономические лидеры

Аугусто Пиночет / Wikipedia

25 ноября в 1915-м в чилийском городе Вальпараисо родился Аугусто Хосе Рамон Пиночеет Угарте - генерал, политик и диктатор, который правил Чили с 1973-го по 1990 годы. Сначала как глава военной хунты, а с 1974-го в качестве президента. Его правление имеет много сторонников среди правых через создание в Чили свободной рыночной экономики, интегрированной в мировую. А также критиков среди левых за репрессии.

Экономический бум через реформы Пиночета привел к экономическому росту, что превратило Чили на одну из самых экономически развитых стран Латинской Америки.

При поддержке США Пиночет пришел к власти в результате военного переворота 11 сентября 1973-го. Он сбросил демократически избранное левое социалистическое правительство президента Сальвадора Альенде и положил конец гражданскому правлению.

Альенде назначил Пиночета главнокомандующим армией 23 августа в 1973 году. До этого, с 1972-го он возглавлял генштаб. После прихода к власти Пиночет преследовал левых, социалистов и критиков режима, в результате чего погибли или пропали без вести до 3,2 тыс. человек. Были арестованы более 80 тыс. человек, тысячи подверглись пыткам и репрессиям.

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В то же время Пиночет провел экономическую либерализацию, включая стабилизацию валюты, отменил защитные тарифы для местной промышленности, запретил профсоюзы и приватизировал сотни государственных предприятий.

На референдуме в 1988 году 56% чилийцев проголосовало против продления полномочий Пиночета на посту президента, что привело к демократическим выборам президента и конгресса. После отставки в 1990-м Пиночет остался главнокомандующим в 1998 году, после чего стал пожизненным сенатором, согласно конституции 1980-го.

Во время визита в Лондон 10 октября в 1998 году Пиночета арестовали по международному ордеру на арест за многочисленные нарушения прав человека. Во время суда он был освобожден по состоянию здоровья и 3 марта 2000-го вернулся в Чили. В 2004 году суд возобновили и его посадили под домашний арест.

Суд продолжался до смерти 10 декабря 2006-го. Пиночета обвиняли в нарушениях прав человека во время 17-летнего правления, уклонении от уплаты налогов и растрате средств. Он умер на 92-м году.