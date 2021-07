Рисунок да Винчи продали за рекордную цену

Рисунок Леонардо да Винчи Голова медведя продали за $12,2 млн.

Об этом сообщает аукционный дом Christie's.

Такая цена является рекордной для рисунков художника.

"Рисунок является изысканной демонстрацией непревзойденного мастерства Леонардо да Винчи как художника", - говорится в сообщении.

#AuctionUpdate Leonardo da Vinci's 'Head of a bear' achieved £8,857,500 in The Exceptional Sale, setting a new #WorldAuctionRecord for a drawing by the artist. The drawing is an exquisite demonstration of #LeonardodaVinci's unsurpassed mastery as a draughtsman. #ClassicWeekLondon pic.twitter.com/d0Ja2Ualub