Рискнули астронавтами, засорили космос. США обвинили Россию в безрассудстве

США обвинили Россию в безрассудстве.

Государственный департамент США обвинил Россию в безрассудстве во время испытания в космосе противоспутникового оружия.

"Россия в ходе проведения испытаний подвергла риску жизни астронавтов на Международной космической станции, а также создала целый ряд проблем для других видов деятельности, связанных с пребыванием человека в космосе", заявил представитель Госдепа США Нед Прайс на брифинге, сообщается на странице ведомства в Twitter.

"Российская Федерация неосторожно провела разрушительное спутниковое испытание противоспутниковой ракеты прямого подъема. В настоящее время в результате испытаний было обнаружено более 1 500 обломков орбитального мусора, который можно отследить, и сотни тысяч кусочков более мелкого орбитального мусора, которые сейчас угрожают интересам всех стран.

Во время испытания был взорван один из спутников России, образовавший обломки. Это заставивило экипаж МКС укрыться в капсулах. Сейчас на борту станции находится семь членов экипажа – четверо американцев, немец и двое россиян.

Российское космическое агентство Роскосмос умаляет инцидент.

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"Орбита объекта, заставившего сегодня экипаж переместиться в космический корабль по стандартным процедурам, удалилась от орбиты МКС. Станция находится в зеленой зоне", – сообщило агентство в Twitter.

Однако Прайс сказал, что опасность все-таки существует.

"Это испытание значительно повысит риск для астронавтов на Международной космической станции, а также для последующих космических полетов, – сказал он. – Опасное и безответственное поведение России ставит под угрозу долгосрочную безопасность космического пространства и наглядно демонстрирует, что заявления России о противодействии оружию и действий в космосе нечестны и лицемерны".

Представитель Госдепа заявил, что США будут работать со своими партнерами и союзниками, "чтобы ответить на их (России – ред.) безответственный поступок".

В июле на Международной космической станции произошел инцидент при стыковке российского модуля "Наука". Двигатели устройства незапланированно включились. Некоторое время спустя группам управления миссией удалось решить проблему.