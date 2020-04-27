РФ прислала в Чехию спецагента с ядом после демонтажа советского памятника - СМИ

Россия выслала спецагента в Чехию. Фото: Сегодня

Чешское издание рассказал детали о приезде представителя российской спецслужбы в Прагу, после которого мэр города и главы двух районов получили охрану.

Российский спецагент прибыл в аэропорт Вацлава Гавела из России три недели назад. У него был российский дипломатический паспорт, сообщает Respekt.

На мужчину ждала машина местного российского дипломатического корпуса, которая доставила его в посольство. Пассажир ехал с портфелем, в котором перевозил смертельный яд рицин.

Чешские силовики знали о приезде русского, и оценили, что он может представлять риск для нескольких чешских политиков, чьи действия в последние месяцы спровоцировали гнев Москвы.

Речь о Ондржее Коларе, главе 6 района Праги, в котором был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу, а также мэре Праги Зденеке Гржибе, чей кабинет распорядился переименовать площадь перед российским посольством в честь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Путешественник с ядом является членом российской спецслужбы. По информации того же источника, другие его коллеги должны были выехать из России в различные части Европы месяц-полтора назад.

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Раньше, в России возбудили уголовное дело из-за демонтажа памятника советскому маршалу в Праге.