РФ ответит зеркально: Кремль пригрозил США за санкции

США официально ввели новые санкции против России. В Кремле пообещали решительный отпор. Фото: REUTERS

В России отреагировали на новые санкции со стороны США, пообещав дать "решительный отпор".

Ответ будет неотвратим. Вашингтон "должен осознать, что ему придется расплачиваться за деградацию отношений с Москвой". Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Ответ на санкции будет неотвратим. Вашингтон "должен осознать, что ему придется расплачиваться за деградацию отношений с Москвой". Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Подобное агрессивное поведение получит решительный отпор. Ответ на санкции будет неотвратим. Ответственность за то, что происходит, полностью лежит на Соединенных Штатах", - отметила Захарова, передает ТАСС.

Кроме того, после объявления новых санкций Россия вызвала в МИД американского посла. Разговор для американской стороны будет тяжелым, добавила представительница ведомства.

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РФ ответит на новые санкции зеркально, заявил глава комитета российского парламента по международным делам Алексей Чепа.

"Мы вышлем также 10 дипломатов. И у нас есть компании, к которым у нас есть претензии относительно вмешательства в наши внутренние дела, против них будут приняты аналогичные действия", - сказал он.

По словам политика, Россия пойдет на зеркальные санкции "вынуждено", но подобный шаг не улучшает обстановку в международной политике.

Соединенные Штаты ввели санкции против 32 субъектов и физических лиц Российской Федерации за попытки повлиять на президентские выборы 2020 года. А также из-за хакерских атак. На 8 физических и юридических лиц введены санкции из-за оккупации Крыма. США высылают из Вашингтона 10 российских дипломатов. Финансовым учреждениям США с 14 июня запрещена прямая покупка долговых ценных бумаг у Центрального банка, Минфина и Фонда нацблагосостояния РФ. Под санкции попали 6 российских технологических компаний, которые, по данным США, оказывают поддержку российским спецслужбам.