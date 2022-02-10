РФ официально подтвердила, что не будет участвовать в Мюнхенской конференции

Россия не поедет в Мюнхен. Фото: Reuters

Официальные представители России не будут участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) в этом году.

"По информации МИД России, российские официальные лица на предстоящем 18-20 февраля текущего года заседании Мюнхенской конференции по вопросам политики и безопасности по различным причинам участие принимать не будут", – сказала спикер МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Владимир Путин не примет участия в Мюнхенской конференции ни очно, ни по видеосвязи.

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Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 18-20 февраля при участии примерно 35 глав государств и правительств. Ожидается, что США будут представлять вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен. Германскую делегацию возглавит канцлер Олаф Шольц. Также ожидается и участие президента Украины Владимира Зеленского.

В 2021 году Мюнхенская конференция по безопасности прошла в онлайн-формате из-за коронавируса. Официальных представителей РФ на мероприятие не позвали впервые с 1995 года.