РФ не хочет, чтобы отношения с США "падали в пропасть"

Россия хочет спасти отношения с США от "падения в пропасть".
Об этом заявил российский посол в Штатах Анатолий Антонов, пишет российское РБК.
Дипломат прокомментировал возвращение в РФ после высказывания президента США Джо Байдена о Путине-убийце.
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"Меня пригласили, чтобы посмотреть, что нужно сделать, чтобы наши отношения в полном объеме не упали в пропасть. Такая ситуация не соответствует нашим интересам", - заявил Антонов.
По его словам, Россия и США должны не ссориться, а "делать конкретные дела, бороться с общими вызовами и угрозами".
Президент США Джо Байден во время интервью американскому телеканалу назвал президента РФ Владимира Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в выборы Штатов.
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