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среда, 23 октября 2019 00:02

Резонансные показания Тейлора против Трампа назвали "переломным"

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Резонансные показания Тейлора против Трампа назвали &quot;переломным&quot;
Тейлор дал показания по делу об импичменте Трампа. Фото: Укринформ

Чиновники администрации президента прилагали большие усилия, чтобы получить от Украины расследование по конкуренту Дональда Трампа на выборах Джо Байдену в обмен на военную помощь и встречу с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.

Такие показания по делу об импичменте Трампа дал временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщает Politico со ссылкой на источники в Капитолии.

Конгрессмен-демократ Стивен Линч назвал показания Тейлора "переломными".

Еще один конгрессмен-демократ Том Малиновски сказал, что это "наиболее подробные показания из тех, что у нас были".

Тейлор прибыл в Капитолий, чтобы свидетельствовать за закрытыми дверями для представителей трех комитетов Палаты представителей, ведущих расследование.

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Он прошел мимо журналистов не отвечая на вопросы.

Администрация Трампа не сотрудничает с расследованием, пытаясь заблокировать свидетельства и документы.
Комитет по вопросам разведки Палаты представителей обнародовал повестку, чтобы заставить Тейлора дать показания после того, как Госдепартамент приказал ему не появляться.
Тейлор неоднократно ставил под сомнение решение Трампа заморозить сотни миллионов долларов помощи Украине.
Как известно, Трамп заморозил почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине незадолго до того, как поговорить с Зеленским, вызвав обвинения демократов в злоупотреблении внешней политикой США для личной выгоды.

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