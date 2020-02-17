Резонансное убийство Хангошвили в Берлине подготовила ФСБ

Расследователи Bellingcat заявили, что убийство Зелимхана Хангошвили подготовила ФСБ. Фото: StopcAT

Убийство в Германии гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, известного борца за независимость Чечни, было организовано российской ФСБ.

Об этом говорится в расследовании журналистов Bellingcat. По их словам, альтернативные гипотезы, связывающие убийство с криминальными группировками главы Чечни Рамзана Кадырова или даже личная месть бывших или нынешних сотрудников службы безопасности исключены как маловероятные, говорится на Bellingcat.

"Это расследование окончательно устанавливает, что главная служба безопасности российского государства подготовила и осуществила экстерриториальное убийство в столице Германии в 2019 году", - заявили расследователи.

По данным журналистов, подготовкой к убийству руководил глава благотворительного фонда "Вымпел" для бывших офицеров спецназа ФСБ Эдуард Бендерский. При этом в ФСБ и российской полиции знали о личности задержанного убийцы и пытались уничтожить все публичные данные, касающиеся его самого и ближайших родственников.

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"Мы определили, что существенная поддержка операции - как для обучения убийцы, так и для выдачи поддельных документов, удостоверяющих личность - была предоставлена непосредственно ФСБ и на основе так называемого Центра специальных операций ФСБ", - отмечается в отчете.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала принять новые меры против России из-за убийства грузина Зелимхана Хангошвили в Берлине. Крамп-Карренбауэр отметила, что РФ должна присоединиться к расследованию резонансного преступления.