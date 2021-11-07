Резиденцию премьер-министра Ирака атаковал беспилотник

Резиденция премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казиме подверглась нападению беспилотного летательного аппарата.
В результате атаки пострадали несколько охранников. Об этом сообщает Reuters.
В результате нападения резиденции заминированному беспилотнику политик не пострадал, но его все же госпитализировали для обследования.
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Беспилотный летательный аппарат перехватили.
На севере провинции Идлиб в Сирии произошел взрыв на оружейном составе боевиков. По меньшей мере, три человека погибли, шесть получили ранения.
Состав на котором изготовляли самодельные взрывные устройства, подвергся атаке БПЛА.
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